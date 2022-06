Elodie al Roma Pride: “Non vorrei parlare di Matteo Salvini ma qui si tratta della base, di essere un essere umano corretto”

Elodie al Roma Pride torna a parlare di Salvini.

Sabato 11 giugno si è svolto il Roma Pride. Migliaia di persone sono tornate in piazza, dopo due anni complicati per via della pandemia, per manifestare e fare ascoltare i diritti di tutta la comunità LGBTQIA+.

Madrina di quest’edizione è stata la cantante Elodie, scelta con questa motivazione:

Non poteva esserci una madrina migliore di lei. Siamo certe e certi che il suo costante apporto alla comunità Lgbtqia+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio centrale che un Paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti.

Durante l’incontro con la stampa la cantante, che già in passato si è scontrata duramente a mezzo social con Matteo Salvini (vedi qui e qui) sulla questione dei diritti civili, rispondendo ad una domanda sul suo impegno sociale e politico, ha parlato nuovamente di Salvini…

Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso.

Io ho dico sempre quello che penso e ci vedo solo un pro. Ai contro non ci penso anche perché fino a che, non vorrei aprire il discorso Salvini, però quando leggo determinate cose, quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo… in realtà il contro è sentire determinate cose, io non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto.

In tutta risposta il politico ha posta su Facebook queste parole:

Sempre #colpadisalvini. A Elodie, madrina del Gay Pride di Roma e brava cantante, auguro ogni bene nel lavoro e nella vita, e alle sue parole poco carine rispondo con un sorriso.