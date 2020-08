Mentre la carriera di Elodie continua ad andare a gonfie e vele grazie al successo di Guaranà (certificata oggi con il disco di platino) e dell’album This is Elodie, non apprestano a calmarsi le polemiche e, sopratutto, gli insulti a seguito delle sue dichiarazioni sulla Lega e il suo leader, Matteo Salvini.

Negli scorsi giorni la cantante aveva espresso la sua opinione sul politico in un’intervista dalle pagine de Il Corriere della sera, dichiarazioni che avevano portato la Lega a rispondere a mezzo Twitter (trovate tutto in questo articolo).

Elodie e i commenti sessisti, volgari e inqualificabili

Il problema vero però non sta nel botto e risposta tra l’artista e la Lega, ma nella brutta pagina rappresentata dagli insulti della gente che vota il suddetto partito.

Insulti volgari, maschilisti, sessisti che riconducono la donna come ad un mero oggetto sessuale.

Frasi come “Si sta allenando con il microfono a rapporti orali continuativi e intensi” oppure “Ma ste zocc con la pandemia non hanno più lavoro e in qualche modo se devono far notare…” e ancora “Ma va a cantare in Africa mezza scimmia…“.

Un clima di odio, che ormai sembra caratterizzare una parte sempre più consistente del nostro paese, a cui Elodie ha risposto semplicemente postando una parte degli insulti accompagnati dalla didascalia: “E noi donne vi mettiamo pure al mondo…“.

Al momento in cui scriviamo ne la Lega ne Matteo Salvini hanno preso le distanze da questa situazione aberrante.