Elodie nel “Ciclone”. La Lega risponde alle sue dichiarazioni contro Salvini

ThiElodie nel “ciclone”. Non ci potrebbe essere titolo più adatto in questo momento per parlare della cantante. Ciclone è infatti è il titolo di una delle due hit estive lanciate quest’anno dall’artista, un brano di Takagi & Ketra, in cui compare come guest.

Il secondo, che sta raccogliendo risultati anche migliori, è Guaranà. Entrambe le canzoni hanno già raggiunto il traguardo del disco d’oro.

Un periodo decisamente buono per Elodie che ha anche appena conquistato il disco di platino per Andromeda, il brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2020 e contenuto nell’album della svolta urban, This is Elodie, progetto certificato a sua volta con il disco d’oro.

Ma sono altri i motivi per cui la cantante è finita nel “Ciclone”, le sue dichiarazioni, e la successiva replica, contro Salvini e la Lega.

Clicca su continua.