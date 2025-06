Drojette debutta con un album ironico e fragile: “Via Vai: d’amore, di Ansia e di altre sciocchezze”

DROJETTE ha pubblicato il 13 giugno 2025 il suo primo album VIA VAI: D’AMORE, DI ANSIA E DI ALTRE SCIOCCHEZZE. Un progetto personale e ironico che racconta il caos dei sentimenti e delle contraddizioni quotidiane, con un linguaggio pop e diretto.

Drojette, all’anagrafe Edoardo Donnamaria, è un artista romano, milanese d’adozione.

Dopo la laurea in Giurisprudenza, inizia la carriera nel giornalismo e approda in TV nel gruppo Mediaset. Parallelamente coltiva la passione per la musica, iniziando a scrivere canzoni accompagnandosi con l’ukulele. Nel 2021 debutta come speaker radiofonico e, dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, entra nel team di RTL 102.5.

Il suo percorso musicale prende forma con una serie di singoli indipendenti fino all’ingresso in Ghandi Dischi, distribuito da ADA Music Italy. Dopo il successo del brano Sola (oltre 1 milione di stream), pubblica Piccolo sole, Come il mare e Sbadato.

Il primo album di Drojette tra amore, ansia e amicizia

Via vai: d’amore, di ansia e di altre sciocchezze è il titolo del disco d’esordio di Drojette, un lavoro che mescola ironia e riflessione, leggerezza e profondità, attraversando esperienze reali e immaginate. L’amore è il filo conduttore, declinato in tutte le sue forme: mancato, a distanza, sofferto, sbagliato. Ma c’è anche spazio per le ansie, le paranoie e le fragilità più intime.

«Questo mio primo progetto discografico racconta situazioni che ho vissuto personalmente ma anche alcune che mi sono divertito a immaginare, insieme a riflessioni profonde riguardo al mondo e alla società che ci circondano», racconta Drojette. Il disco è arricchito dalle produzioni di Swann e Maninni, e dai featuring con Grella ed Edoardo Tavassi. Collaborazioni nate nel segno dell’amicizia e dell’autenticità, che aggiungono sfumature e contaminazioni sonore al progetto.

Un disco tra pop urbano, ironia e fragilità

Via vai è un album fatto di contrasti: canzoni leggere che parlano di cose pesanti, ritornelli pop che celano fragilità emotive, suoni contemporanei e parole che si concedono anche la libertà di essere sciocche. Ma sincere. Drojette costruisce così un diario in musica che si muove tra cantautorato 2.0 e pop radiofonico, con riferimenti alla vita reale e a quella “digitale” che spesso la ingombra.

Ecco la tracklist: