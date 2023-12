Drojette prova a lanciare un messaggio positivo in una società sempre più oscura e sbagliata

Drojette sola significato del testo del nuovo singolo del cantautore e speaker radiofonico Edoardo Donnamaria, nuova tassello di un percorso musicale in costante crescita artistica.

Edoardo, amatissimo speaker di Radio Zeta laureato in giurisprudenza, dopo cinque brani da indipendente, ha lanciato nel corso degli ultimi mesi due canzoni frutto della nuova collaborazione con Ghandi Dischi (distribuzione ADA Music Italy). Il primo, “come il mare“, ha superato 270.000 stream su Spotify mentre il secondo, “piccolo sole“, è a quota 410.000.

Ora è il momento di sola, una pop ballad.

Drojette sola significato del brano

“sola” viene descritto come un pezzo che vuole lanciare un messaggio positivo in una società sempre più oscura, sbagliata, dove ognuno tende ad ostentare anche quello che non ha.

Questa ballad pop ha come protagonista una ragazza soggetta a pressioni sociali che accusa l’ostentazione altrui, si sente diversa e distaccata. Al tempo stesso sola è un brano autobiografico, che parla della parte più sensibile di Drojette, quella che subisce una società che vuole far credere che un uomo è tale solo nella versione più dura di se stesso.

Ecco come racconta questa canzone Drojette:

“‘sola’ parla di una società sbagliata;

‘sola’ parla di me e del mio lato più sensibile, quello che non conosce nessuno;

‘sola’ parla di tutti noi, perché ognuno di noi, a livelli di introspezione differenti,

è solo con se stesso”

“sola“, fuori dal 15 dicembre 2023, è stata scritta nel testo da Edoardo Donnamaria mentre la musica è dello stesso Edoardo con Leonardo Rangel Espino. Produzione di Swann.

Drojette sola testo e audio

In arrivo venerdì 15 dicembre