ANTEPRIMA TESTO: un amore passionale ma anche conflittuale al centro del nuovo singolo di Drojette, “Piccolo sole”.

Drojette Piccolo sole testo e significato in anteprima del nuovo singolo di Edoardo Donnamaria, speaker di Radio Zeta e nuova voce del pop indie italiano che, dopo Il cielo stanotte, torna con nuove sonorità e un mood musicale sempre più a fuoco.

Per Drojette, questo il nome d’arte di Edoardo, inizia da venerdì 21 luglio un nuovo capitolo. Fresco della firma con un nuovo management con Greta Amato, esce per Ghandi Dischi con distribuzione Ada Music Italy, Piccolo sole.

Romano, ma milanese d’adozione, Edoardo Donnamaria è laureato in giurisprudenza (2018).

Dopo aver lavorato come blogger in una testata giornalistica (2016) viene notato da Barbara Palombelli che lo vuole nel suo Forum. Nei mesi successivi diventa speaker per Radio Zeta, la radio giovane del gruppo Rtl 102.5 e, dopo l’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip (2022/2023) torna al suo principale amore… la sua musica.

Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli sul nuovo singolo di Drojette, Piccolo sole.

Drojette Piccolo sole significato del brano

Il brano è stato scritto nel testo dallo stesso Edoardo mentre la parte musicale è sua con l’aiuto di Italo Leonardo Rangel Espino. Produce Swann. Ecco come racconta questa canzone Drojette:

“Piccolo sole nasce in un momento di lontananza forzata, da un amore forte è passionale ma allo stesso tempo conflittuale, quell’amore travolgente, punzecchiante, un vortice vicino è distante. A volte bisogna allontanarsi per ritrovarsi. Piccolo sole è anche il nomignolo di quella sinergia che si crea in una coppia in totale tenerezza, rappresenta quella complicità che nasce dall’intimità di un rapporto. Piccolo sole è un messaggio positivo di speranza per un mondo migliore… ‘cos’è il sole se non luce ed energia allo stato puro? Il sound di questo brano è una miscela esplosiva con delle sonorità che abbracciano i colori dell’ estate.’“

Da notare come, appena il cantautore ha lanciato titolo e data di uscita del brano, l’hashtag #piccolosole è finito nella Top 3 dei Trend Topic di Twitter. Un’accoglienza che fa ben sperare visto che il precedente brano uscito da indipendente, Il cielo stanotte, ha raggiunto quasi mezzo milione di stream sul solo Spotify.

A seguire il testo, in anteprima, del nuovo singolo di Drojette.

Drojette Piccolo sole testo

Ciao piccolo sole di cosa parliamo

sei la cosa più bella, più bella che ho

e anche se adesso è un po’

che noi non ci sentiamo

non c’è futuro in cui non ci riproverò

Che perdo tutto

e mi spaventa quando sto senza te che

sei la stella più bella che c’è

con quella luce negli occhi e quel sorriso di luna

sono qui per raccontarti e raccontarti che

Ciao piccolo sole di cosa parliamo

sei la cosa più bella, più bella che ho

e anche se adesso è un po che noi non ci sentiamo

non c’è futuro in cui non ci riproverò

E forse è vero quella casa era un po piccola

per tenerci dentro tutto l’amore che

e forse è vero che tu eri troppo piccola ma

troppo grande per me

Mi hai aperto il cuore e non lo so cosa hai trovato dentro

ma rifarei più o meno tutto giuro non mi pento

ti sento dentro sei una lama nello stomaco

voglio morire per te

non pensarci e rispondi al telefono che

c’è un messaggio per te

Hey sai cosa farò

quando sono lontano da te

guarderò in alto nel cielo e ti penserò

e ti ricordi quante volte

non dormivamo mai la sera

(c’è un messaggio per te)

Ciao piccolo sole di cosa parliamo

sei la cosa più bella, più bella che ho

e anche se adesso è un po che noi non ci sentiamo

non c’è futuro in cui non ci riproverò

Ciao piccolo sole di cosa parliamo

sei la cosa più bella, più bella che ho

e anche se adesso è un po che noi non ci sentiamo

non c’è futuro in cui non ci riproverò