Drojette racconta in “come il mare” il suo amore ideale, passionale, profondo e basato sulla fiducia

Drojette come il mare significato del testo. Lontano dalle luci televisive mentre continua il suo impegno come speaker a Radio Zeta Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, continua il suo percorso discografico lanciando un nuovo singolo dopo gli ottimi riscontri di “Il cielo stanotte” e “piccolo sole”

Il primo, lanciato ad aprile è quasi a quota 600.000 streams sul solo Spotify mentre il singolo, fuori da luglio, ha ampiamente superato 300.000 ascolti.

Drojette come il mare significato del brano

“come il mare” esce venerdì 20 ottobre per Ghandi Dischi con distribuzione ADA Music Italy.

Se il precedente singolo, “piccolo sole“, parlava di un amore forte e passionale, ma allo stesso tempo conflittuale, “come il mare” vuole essere un invito, e al tempo stesso un inno, a vivere amori sani.

Con una pop ballad romantica e sognante, Drojette descrive la sua relazione ideale passionale, profonda e intima. Una storia in cui ognuno è rispettoso degli spazi altrui, in cui la fiducia è un fattore determinante.

L’artista la racconta così:

“Se dovessi pensare ad una storia d’amore importante, vorrei fosse esattamente come la descrivo in ‘come il mare’. Ti svegli nel cuore della notte, vedi accanto a te la donna che ami, magari negli ultimi giorni sei stato un po’ freddo e hai avuto delle mancanze, ma la guardi mentre dorme ed è bellissima, è tutto quello di cui hai bisogno. Un sogno ad occhi aperti e pensi: se dovesse finire mi sentirei morire.“

Il testo del pezzo è stato scritto dallo stesso Drojette che ha composto anche la musica insieme a Italo Leonardo Rangel Espino. La produzione è di Swann.

Drojette come il mare testo

“tu ti potrai allontanare se voli, ma dopo puoi ritornare se vuoi”.

Testo completo in arrivo il 20 ottobre