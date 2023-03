Drast degli PSICOLOGI annuncia il suo primo tour da solista (DATE e BIGLIETTI)

Drast tour 2023.

Mentre il collega Lil Kvneki ha lanciato negli scorsi giorni il suo primo album da solista (vedi qui), per Drast è tempo di live. Il giovane artista, dopo l’annuncio della momentanea pausa dal progetto degli PSICOLOGI, ha pubblicato a fine 2022 un singolo con Dani Faiv e nel 2023 un nuovo inedito da solista, Lontanissima.

Prima di parlare del tour andiamo a conoscere meglio la storia musicale di Drast per chi non ne fosse a conoscenza.

Marco De Cesaris, cantautore e producer napoletano classe 2001, dopo essersi affacciato nel mondo della musica grazie a Soundcloud conosce sul web Lil Kvneki, insieme a cui fonda gli PSI- COLOGI.

Dopo il doppio EP ʻ2001 + 1002ʼ, uscito a novembre 2020, pubblicano ʻMILLENIUM BUG’, disco dʼesordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti in Italia, venendo in seguito certificato con il disco di platino.

Il 29 aprile 2022 è uscito il loro secondo disco ʻTRAUMA’ (certificato con il disco d’oro). Dalla nascita del duo, Lil Kvneki e Drast si sono esibiti in più di 60 date (di cui solo 23 nel tour estivo 2022), transitando per i più importanti festival italiani e location com Rock in Roma, Carroponte (Milano) e lo Sziget Festival.

Negli scorsi mesi il duo ha manifestato la volontà di voler pubblicare i rispettivi dischi solisti con Bomba Dischi.

Drast, che del duo rappresenta il lato più indie-pop, ha annunciato i suoi primi live da solista a mezzo social. Così, dopo 60 date in Italia e all’estero con Lil, è pronto a proporre dal vivo il suo disco da solista.

Un album che non è ancora uscito proprio perché avrà una formula live inedita e più strumentale, come già successo per il primo singolo.

Queste le date in calendario. I biglietti per il tour il primo tour da solista del cantautore napoletano sono già in pre-vendita.

11 aprile Napoli – Casa della musica

15 aprile Bologna – TPO

16 aprile Padova – Hall

19 aprile Roma – Largo Venue

26 aprile Milano – Alcatraz

27 aprile Torino – Hiroshima Mon Amour

28 aprile Firenze – Viper Theatre

