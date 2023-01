Primo singolo da solista per Drast degli PSICOLOGI. Arriva il 6 gennaio “Lontanissima”

Drast Lontanissima significato del testo del primo singolo da solista di metà del duo di grande successo degli PSICOLOGI.

Nati nel 2019 gli PSICOLOGI sono formati da Drast, ovvero Marco De Cesaris, e Lil Kvneki detto anche anche Kaneki, il cui vero nome è Alessio Aresu. I due, entrambi classe 2001, hanno pubblicato sino ad oggi 2 EP e 2 album e conquistato ad oggi cinque dischi di platino e 14 dischi d’oro.

Come dicevamo in apertura Drast ha scelto di lanciare ora un brano da solista. Lontanissima, questo il titolo, sarà fuori su tutte le piattaforme digitali per Bomba Dischi/Universal Music dal 6 gennaio.

Drast Lontanissima significato del brano

Questo pezzo si pone in continuità con l’attitudine urban-pop già mostrata all’interno del duo. Registrato nei Rex Studios diLondra, il brano mostra un’accorata predilezione per l’indie di respiro internazionale e un rinnovato interesse per la musica suonata, grazie a quale i VST lasciano progressivamente spazio agli strumenti reali.

Lontanissima viene presentato com un potenziale inno generazionale ma anche come una canzone estremamente intima. Il pezzo è un’ammissione di paura nei confronti dell’abbandono, sentimento comune ma non per questo meno reale, nel contesto dell’amore giovanile, che è descritto in tutta la sua fragilità grazie all’abbondanza di riferimenti alla vita vissuta.

Ecco come ne parla Drast:

“Ho scritto lontanissima parlando della mia ultima relazione, paragonando la mia ex ad una serie di cose importanti del mio passato, una serie di ricordi che mi hanno formato.

Il ritornello l’ho scritto la scorsa estate, sulla spiaggia con lei accanto, ricordando la sensazione che provai nel periodo in cui decise di compilare il bando Erasmus, alla fine non ci è mai andata ma per me comunque rimane lontanissima.”

Drast lontanissima testo e audio

In arrivo venerdì 6 gennaio

Alcune foto presenti sono liberamente tratte da Internet e quindi considerate di pubblico dominio. Chiunque si ritenga proprietario degli scatti può segnalarlo alla redazione.