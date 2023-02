Lil Kvneki si tuffa nel rock con “Crescendo”, il suo disco d’esordio, una viscerale lettera a sé stesso

È uscito per Bomba Dischi il 24 febbraio Crescendo, l’atteso disco d’esordio di Lil Kvneki, metà del duo degli PSICOLOGI, accompagnato in questo disco dai The American Boyfriends.

CRESCENDO è un omaggio appassionato al rock alternativo in tutte le sue forme. Dopo la sua esperienza nel mondo della musica urban/pop, questo disco rappresenta una svolta importante per il cantautore romano, che ha deciso di esplorare sonorità diverse in veste da solista.

Il risultato è un album che si muove tra garage rock, darkwave di King Krule e il post-punk, con un occhio di riguardo all’indie-rock newyorkese. Ma questo disco non è solo una questione di sonorità… è un album che trasuda sincerità e passione per la musica, con tutte le imperfezioni e le sfumature che ne derivano.

CRESCENDO è una sorta di lettera a sé stesso che si fa musica. Le 10 tracce che lo compongono rappresentano un’analisi profonda e sofferta della propria coscienza, segnata da contrasti come accettazione e frustrazione, propensione al cambiamento e paura dello stesso, ricerca della solitudine e bisogno dell’altro.

Anche dal punto di vocale, Lil Kvneki ha deciso di abbandonare l’autotune a favore di una vocalità più tradizionale e a tratti grezza o urlata, che si sposa perfettamente con le atmosfere rock dell’album.

Registrato tra Roma e un ritiro di 15 giorni a Fermo, l’album è stato suonato quasi interamente in presa diretta, senza l’utilizzo di sample. Questa scelta di produzione ha permesso a Lil Kvneki di mantenere una spontaneità e una freschezza che spesso si perdono in studio, prediligendo la sottrazione all’addizione e l’analogico al digitale.

Nel disco compaiono per duettare con l’artista Villabanks, Franco126 e l’amico Drast.

Il titolo del album nasce dal fatto che le tracce si sviluppano in un crescendo al contrario: partono con una traccia densa di speranza e si chiudono con Umore a spirale, un brano sulla crisi depressiva. Questa scelta sembra voler rappresentare il percorso interiore di Lil Kvneki, che parte da una fase positiva per arrivare a una situazione di grande difficoltà emotiva.

Questa la tracklist di Crescendo.