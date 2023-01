“Domani” è il nuovo singolo di Lil Kvneki degli PSICOLOGI con Villabanks

Lil Kvneki Domani testo del nuovo singolo da solista di metà del duo degli PSICOLOGI.

Loro, Drast e Lil, lo aveva annunciato ai loro fan già lo scorso dicembre:

“Ciao, qui per dirvi che abbiamo fatto due dischi da solisti e tra poco vi diremo di più. Non è il caso di pensare male, perché ci vogliamo ancora bene e purtroppo non vi liberete di noi così facilmente, ma dopo tutti questi anni abbiamo collezionato tante idee da soli e non potevamo non coltivarle. Non siate disfattisti perché abbiamo ancora voglia di fare musica insieme fortunatamente e sarà fatto prima di quanto possiate immaginare”.

E così a fine anno è arrivato il primo singolo di Lil Kvneki, Solo come un cane. Settimana scorsa è stata invece la volta di Drast che ha lanciato il brano Lontanissima (vedi qui). Ora è nuovamente il turno di Lil che questa volta torna in compagnia. Il suo nuovo singolo, Domani, lo vede infatti duettare con Villabanks. E siamo solo all’inizio del percorso che porterà i due cantautori a pubblicare due dischi da solisti prima di ricongiungersi nel progetto degli PSICOLOGI.

Qu a seguire testo e audio di, Alessio Aresu, vero nome del 21enne cantautore e rapper romano, Lil Kvneki.

Lil Kvneki domani testo

Non ho mai capito se svegliarmi la mattina

sarebbe un buon proposito, una bella medicina

non ho mai capito se lavorare tutto il giorno

è la risposta ai miei dilemmi

o un qualcosa senza fondo

che va lontano e ti porta giù

in fondo siamo un ingranaggio rotto

se posso chiamo, se posso rispondo

che in fondo

Domani, domani, domani

potrei parlarti un po’

domani, domani, domani

un futuro no, non ce l’ho

domani, domani

Il giorno in cui mi svegli adempio a tutti i compiti (Domani)

quelli in cui pulisco e faccio ordine (Domani)

quel messaggio a cui devo rispondere (Domani)

avrò le palle di conoscere anche i tuoi (Domani)

giuro mi alleno e mi metto sotto (Domani)

l’ho promesso che smetto di bere da (Domani)

aggiusto quel vetro rotto (Domani)

per te sarò un uomo nuovo

ma oggi è un giorno diverso in cui sono lo stesso di ieri

che mi sveglio sul letto ancora tutto messo

voglia zero

non accendere le luci, voglio starmene a nero

svuotare il cervello, non pensare a niente

non sentire voci, non vendere

riservo a domani quel che c’è di più bello

Domani, domani, domani

potrei parlarti un po’

domani, domani, domani

un futuro no, non ce l’ho

domani, domani

la vita è bella e tutto ha un senso

tira fuori quello che hai dentro

in fondo stiamo bene anche se non sembra

oggi non c’è nulla che mi va

Domani, domani, domani

potrei parlarti un po’

domani, domani, domani

un futuro no, non ce l’ho

domani, domani