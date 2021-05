DILE canta il reale peso delle parole in “Maledetti noi”

Dile ritorna lanciando il nuovo singolo Maledetti noi, dal 28 maggio su tutte le piattaforme digitali per OSA Lab.

Il singolo segue a Tra la testa e lo stomaco.

Maledetti noi è una ballad che parte piano ed esplode nel ritornello in cui Dile racconta la difficoltà di capirsi anche per due persone che si amano:

“Una notte è troppo corta per accorgersi di quanto siano pericolose le parole, maledetto me, maledetti noi”

Le parole sono importantissime per tenere vive le relazioni e ce ne siamo resi conto maggiormente in un periodo come questo in cui per mesi ogni contatto fisico è stato bandito.

Abbiamo capito il reale peso delle parole e quanto poco a volte abbiamo il controllo su di esse, tanto da far deragliare rapporti e amori.

“sentirò il mio nome tra le tue parole

urlate a mezza bocca per non farmi male

cercherò il tuo odore tra le coperte nuove

un bacio dato ieri ha ancora il tuo sapore

io mai io mai io mai ti avrei voluto dire quelle cose brutte

io mai io mai io mai sapevo che alla fine le avrei dette tutte”

Conosciamo meglio DILE

Dile inizia il suo percorso discografico nel 2019 con dei risultati molto importanti:

il singolo d’esordio Perdersi, pubblicato per OSA e Artist First, in un solo mese supera i 100.000 ascolti ed entra dopo pochi giorni nella playlist di Spotify Viral 50.

Il secondo singolo Rewind prodotto da Federico Nardelli, già produttore di Gazzelle e di Ligabue, conta oltre due milioni di ascolti.

Il singolo successivo finoallesette pubblicato nel novembre del 2019 in poco tempo supera il milione di streaming.

A novembre è uscito Rewind il suo disco di debutto, che ha raggiunto i 9 milioni di streaming.

A febbraio 2021 è uscito il suo ultimo singolo Tra la testa e lo stomaco.