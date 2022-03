Deddy inizia a parlare del nuovo album. Imminente l'uscita del singolo...

Deddy nuovo album. Tra meno di due mesi si concluderà la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi e così gli artisti lanciati dall’edizione precedente stanno muovendosi velocemente per uscire con nuova musica prima che arrivino i dischi dei nuovi talent.

Se il primo sarà Sangiovanni, che ha lanciato lo scorso venerdì il primo singolo, cielo dammi la luna, contenuto nell’album Cadere volare in uscita l’8 aprile, per il momento non ci sono ancora notizie su Aka 7even al momento chiuso in studio di registrazione per lavorare sui nuovi brani.

Chi invece ha ormai praticamente quasi chiuso il secondo progetto discografico è Deddy, anch’esso finalista di Amici 20. Il primo singolo del nuovo progetto arriverà ad aprile e, nello stesso mese, pubblicherà con Warner Music Italy anche il suo nuovo album.

Ad annunciarlo lui stesso sui social…

Per ora ho sentito solo la mia voce cantare questo brano ma non vedo l’ora di poter ascoltare anche tutte le vostre, insieme, in un unico grande coro. Fingo di essere tranquillo mentre lavoro in studio, ma sono sempre più impaziente!

Tra un mese esatto ci sarà il live di Milano! Poi Roma, Napoli e Bari… sono gasatissimo! Sapete già che ci sarà nuova musica da cantare ma non è l’unica novità di questi concerti. Sarà uno show ancora più emozionante e con la capienza al 100%,

Queste le date live in calendario e in partenza a fine aprile per Vivo Concerti:

Martedì 26 Aprile 2022 | MILANO @Fabrique

Mercoledì 27 Aprile 2022 | ROMA @Atlantico

Venerdì 29 Aprile 2022 | NAPOLI @Casa della Musica

Sabato 30 Aprile 2022 | MODUGNO (BA) @Demodè







Ad oggi Deddy ha conquistato il disco di platino per il suo primo album, Il cielo contromano (grazie anche al repack Il Cielo contromano su Giove) a cui si aggiungono tre dischi di platino e un disco d’oro per i singoli lanciati: 0 passi, Il cielo contromano e La prima estate.