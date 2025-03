Damiano David: “Ho avuto paura e onestamente a volte ho ancora paura”. Con questa parole l’annuncio dell’album “Funny Little Fears”

Damiano David ha finalmente annunciato la data di uscita del suo primo album da solista, Funny Little Fears.

Ad oggi, Damiano conta oltre 8,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha già rilasciato tre brani per anticipare il suo percorso solista. Il primo è stato Silverlines, un brano non ufficialmente lanciato come singolo, ma che ha segnato il suo debutto da solista.

A seguire, il primo singolo ufficiale, Born With a Broken Heart, che ha conquistato la vetta delle classifiche radiofoniche italiane e infine è arrivato il 28 febbraio scorso Next summer. Nel frattempo è stato ospite sia a diversi programmi in America che al Festival di Sanremo 2025.

DAMIANO DAVID, l’album funny little fears

Funny Little Fears uscirà il prossimo 16 maggio per Sony Music. Ecco le parole con cui l’artista lo ha annunciato sui social svelando anche la copertina:

“Il mio nuovo album Funny Little Fears uscirà il 16 maggio. Ho sempre avuto paura delle altezze, che da un momento all’altro la terra potesse crollare sotto i miei piedi e in un secondo tutto sparisse. Ho avuto paura del buio, un’immensità che non posso vedere o capire, che potrebbe prendermi se non sto attento ai miei passi. Ho avuto paura di me stesso, di chiedere troppo, di inseguire qualcosa che nemmeno sapevo se volessi davvero. E onestamente, a volte ho ancora paura, ma mi sono scritto un manuale. Spero che possa essere utile anche a voi. L’ho chiamato Funny Little Fears.”

Qui a seguire la copertina del disco e la tracklist:

FUNNY LITTLE FEARS – TRACKLIST

Queste le 14 tracce contenute nell’album:

Voices Next summer Zombie Lady The Bruise Sick of myself Angel Tango Born with a Broken heart Tangerine Mars The First time Perfect life Silverlines Solitude (No one understands me)

DAMIANO DAVID: LE DATE DEL TOUR MONDIALE

Ad accompagnare l’uscita dell’album ci sarà anche un tour mondiale che partirà a settembre e farà tappa anche in Italia, con due concerti a Milano e Roma.

Queste le date del tour:

SETTEMBRE

11 settembre – Polonia, Varsavia – COS Torwar SOLD OUT

13 settembre – Germania, Berlino – Uber Eats Music Hall SOLD OUT

15 settembre – Olanda, Amsterdam – AFAS Live

17 settembre – Germania, Colonia – Palladium

21 settembre – Spagna, Barcellona – Saint Jordi Club VENUE UPGRADED

OTTOBRE

7 ottobre – Italia, Milano – Unipol Forum

11 ottobre – Italia, Roma – Palazzo dello Sport LAST TICKETS

22 ottobre – Australia, Sydney – Enmore Theatre

24 ottobre – Australia, Melbourne – Forum

27 ottobre – Giappone, Tokyo – Tokyo Garden Theater

NOVEMBRE

7 novembre – Brasile, Sao Paulo – Tokio Marine Hall

9 novembre – Cile, Santiago – Teatro Caupolican

11 novembre – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media

21 novembre – USA, Seattle – Paramount Theatre

DICEMBRE

8 dicembre – USA, New York – Brooklyn Paramount SOLD OUT

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI