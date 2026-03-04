4 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
News
4 Marzo 2026

Da Dublino a Sydney, Cricca rompe il silenzio: “Sto cercando il mio posto nel mondo”

Dopo mesi lontano dai social e dal mercato discografico, l’ex concorrente di Amici racconta la sua nuova vita in Australia

News di Lorenza Ferraro
Cricca durante il periodo a Sydney nel 2026
Dopo mesi di assenza, sia sui social che nel mercato discografico, Cricca rompe il silenzio con un post su Instagram, in cui racconta di essersi trasferito a Sydney dopo la parentesi dublinese:

Questi mesi a Sydney sono intensi. Pieni di cose che succedono. E, belle o brutte che siano, sono vita. Essere dall’altra parte del mondo fa un certo effetto. Mi manca la mia famiglia, mi mancano i miei amici (anche se, per fortuna, qualcuno è qui con me in questa avventura). Mi mancano la piada, il divano di casa e il lungomare fuori stagione”.

Il motivo del trasferimento? “Continuo a cercare il mio posto nel mondo. Mamma mia che fatica. Però credo che sia anche questo il bello della ricerca: la fatica, il mettersi in discussione, il crescere“.

Cricca rassicura poi i fan, spiegando loro che non ha mai abbandonato la musica:

Molti di voi mi seguono per la mia musica e ci tengo a dirvi che non ho mai smesso. Sto continuando a cantare nei karaoke più strampalati di Sydney per tenermi in allenamento, ovviamente. Sto scrivendo nuove canzoni, anche in inglese. Sto cercando di mettere insieme i pezzi di quello che, un giorno, potrò condividere con voi.

Dopo Amici è stato tutto molto veloce. Forse ero ancora troppo giovane, forse mi mancava un po’ di esperienza. Così dall’anno scorso ho deciso di viaggiare, crescere e vivere davvero. E, piano piano, credo di starci riuscendo. Grazie per essere ancora qui“.

Insomma, in futuro arriverà – senza alcun dubbio – nuova musica. Adesso, però, bisogna essere pazienti, aspettare e rispettare i tempi del giovane artista:

“Tempo al tempo. Senza fretta, ma con una voglia matta di godermi il viaggio. Il resto lo scopriremo un passo alla volta”.

CRICCA: DA DUBLINO A SYDNEY, PASSANDO PER “L’ASTRONAUTA”

Dopo la pubblicazione di SbagliatoZero drammi e Vivere a Riccione e la conclusione del rapporto lavorativo con Columbia Records Sony Music, Cricca era tornato lo scorso 28 febbraio 2025 con Chiudi Quella Porta. Poi, il silenzio. Fino al 5 dicembre 2025, quando – insieme a Picciano – ha pubblicato il singolo L’Astronauta.

Insomma, più che un addio, quello di Cricca sembra un tempo di ricostruzione. Lontano dall’Italia, tra le strade di Sydney, il giovane artista sta rimettendo insieme i pezzi, senza fretta ma con consapevolezza. E se è vero che dopo Amici di Maria De Filippi tutto è stato fin troppo veloce, oggi la parola chiave sembra essere una sola: maturità. La prossima canzone non sarà dunque soltanto un ritorno, ma il primo vero capitolo di una nuova fase.

All Music Italia

