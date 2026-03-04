Da Dublino a Sydney, Cricca rompe il silenzio: “Sto cercando il mio posto nel mondo”

Dopo mesi di assenza, sia sui social che nel mercato discografico, Cricca rompe il silenzio con un post su Instagram, in cui racconta di essersi trasferito a Sydney dopo la parentesi dublinese:

“Questi mesi a Sydney sono intensi. Pieni di cose che succedono. E, belle o brutte che siano, sono vita. Essere dall’altra parte del mondo fa un certo effetto. Mi manca la mia famiglia, mi mancano i miei amici (anche se, per fortuna, qualcuno è qui con me in questa avventura). Mi mancano la piada, il divano di casa e il lungomare fuori stagione”.

Il motivo del trasferimento? “Continuo a cercare il mio posto nel mondo. Mamma mia che fatica. Però credo che sia anche questo il bello della ricerca: la fatica, il mettersi in discussione, il crescere“.

Cricca rassicura poi i fan, spiegando loro che non ha mai abbandonato la musica:

“Molti di voi mi seguono per la mia musica e ci tengo a dirvi che non ho mai smesso. Sto continuando a cantare nei karaoke più strampalati di Sydney per tenermi in allenamento, ovviamente. Sto scrivendo nuove canzoni, anche in inglese. Sto cercando di mettere insieme i pezzi di quello che, un giorno, potrò condividere con voi.

Dopo Amici è stato tutto molto veloce. Forse ero ancora troppo giovane, forse mi mancava un po’ di esperienza. Così dall’anno scorso ho deciso di viaggiare, crescere e vivere davvero. E, piano piano, credo di starci riuscendo. Grazie per essere ancora qui“.

Insomma, in futuro arriverà – senza alcun dubbio – nuova musica. Adesso, però, bisogna essere pazienti, aspettare e rispettare i tempi del giovane artista:

“Tempo al tempo. Senza fretta, ma con una voglia matta di godermi il viaggio. Il resto lo scopriremo un passo alla volta”.

CRICCA: DA DUBLINO A SYDNEY, PASSANDO PER “L’ASTRONAUTA”

Dopo la pubblicazione di Sbagliato, Zero drammi e Vivere a Riccione e la conclusione del rapporto lavorativo con Columbia Records / Sony Music, Cricca era tornato lo scorso 28 febbraio 2025 con Chiudi Quella Porta. Poi, il silenzio. Fino al 5 dicembre 2025, quando – insieme a Picciano – ha pubblicato il singolo L’Astronauta.

Insomma, più che un addio, quello di Cricca sembra un tempo di ricostruzione. Lontano dall’Italia, tra le strade di Sydney, il giovane artista sta rimettendo insieme i pezzi, senza fretta ma con consapevolezza. E se è vero che dopo Amici di Maria De Filippi tutto è stato fin troppo veloce, oggi la parola chiave sembra essere una sola: maturità. La prossima canzone non sarà dunque soltanto un ritorno, ma il primo vero capitolo di una nuova fase.