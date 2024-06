Cambiamento e nostalgia in “zero drammi”, nuovo singolo di Cricca

Cricca zero drammi testo e significato del nuovo singolo del cantautore, secondo brano ad essere lanciato con Columbia Records/Sony Music Italy.

È passato poco più di un anno dalla fine dell’esperienza di Giovanni Cricca, in arte semplicemente Cricca, ad Amici di Maria De Filippi. Dopo il lancio dell’EP omonimo contenente alcuni dei brani presentati nel programma, da Se mi guardi così ad Australia passando per Supereroi, lo scorso dicembre Cricca ha firmato un contratto con Columbia Records e lanciato il singolo Sbagliato.

Da venerdì 14 giugno arriva in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo del cantautore, zero drammi.

Cricca Zero drammi significato del brano

Inizialmente scritto e composto durante l’esperienza ad Amici zero drammi prende nuova vita e nuova forma con l’aiuto di Piero Romitelli e Francesco Picciano, oltre a Enrico Brun che si è occupato della produzione del pezzo con Max Corona e Cristian Bonato.

In questa canzone c’è una nuova maturità artistica per Cricca, un brano che parla di cambiamento e nostalgia, in cui, dal punto di vista dell’artista, anche litigare con la propria “metà” rappresenta una mancanza. Con le sue sonorità fresche e coinvolgenti, il pezzo è un vero inno alla positività e invita tutti ad affrontare la vita con un sorriso, per superare i momenti più difficili.

Cricca zero drammi testo

In arrivo