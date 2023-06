Cricca: il nuovo singolo Australia sbarca in radio e sulle piattaforme streaming da venerdì 9 giugno

Una bella notizia per tutti i fan di Amici 22 che da tempo aspettavano impazienti di poter ascoltare in versione studio Australia: l’ultimo singolo del giovane cantautore Cricca, uno fra i talenti più amati della scuola di spettacolo di Maria De Filippi, sarà infatti finalmente disponibile in radio e in tutte le piattaforme di streaming come Spotify dal prossimo 9 giugno.

L’uscita di Australia anticipa l’arrivo del primo EP di Cricca

La pubblicazione del pezzo, dal sound fresco ed estivo (come ogni buon tormentone che si rispetti) anticipa l’uscita del primo vero EP dell’artista romangolo, in uscita il 16 giugno sotto etichetta ADA Music Italy.

L’EP da cui è estratto il singolo sarà composto da 6 un totale di brani e si intitolerà semplicemente CRICCA. Il motivo dietro la scelta di questo titolo è stato così spiegato dall’artista: “Parla di me, c’è dentro la mia vita fino ad oggi, quello che ho vissuto. Ci sono le mie canzoni, la mia voce, le mie fragilità e tutto l’amore che ho ricevuto e che vorrei trasmettere a tutti quelli che ascolteranno le canzoni contenute al suo interno. È un insieme di quello che sono io, allegro e leggero, ma anche triste e profondamente malinconico”.

Australia è stata scritta e prodotta da Giovanni Cricca (che si è occupato di voci e cori), da Francesco Picciano (tastiere e cori), Cristian Bonato (pianoforti synt ed elettronica) e Massimiliano Corona (chitarre e bassi). Alla creazione del pezzo hanno contribuito anche Federico Mecozzi (violino, viola, synt e tastiere) e Tommy Graziani (batteria e percussioni). Il pezzo è stato registrato e mixato da Cristian Bonato presso Numeri Recording e masterizzato da Giovanni Versari presso la Maestà, a Monza.

In attesa di poter ascoltare la studio version finale, qui sotto potete recuperare il testo della canzone che abbiamo ascoltato ad Amici.

Testo Australia

Te la ricordi l’Australia d’estate

le sere piene di maghi e di fate

mentre stringevi la mano a tuo padre, la libertà

e nei tuoi occhi c’è l’oceano

e nei tuoi occhi ci sono le stelle

e adesso le vedrai brillare, esplodere

e non è vero che sono diverso

che c’ho una maschera e mi sono perso

quello che sono lo ricordi tu o non lo ricordi più

Vorrei tornare a ballare con te

in questa lunga notte

tutto quello che, quello che

alla fine non mi serve

per ritornare a ballare con te

in questa lunga notte

io sono sempre

quello che alla fine non si arrende

Sai che fra noi ci sarà per sempre

questa canzone che suona e non finirà

Vorrei tornare a ballare con te

in questa lunga notte

tutto quello che, quello che

alla fine non mi serve

per ritornare a ballare con te

in questa lunga notte

io sono sempre

quello che alla fine non si arrende