Cricca cambia look e torna con un nuovo singolo, “Chiudi Quella Porta”

Cricca, Chiudi Quella Porta: significato del testo del nuovo singolo

Dopo aver cambiato totalmente look con un taglio corto e i capelli biondo platino (“ho tagliato i capelli e non di poco… Cosa dite: Ho fatto bene o ho fatto male?“), Cricca torna con nuova musica e pubblica il nuovo singolo Chiudi Quella Porta.

Il brano arriva dopo il trasferimento del giovane cantautore in Irlanda, più precisamente a Dublino, ed esce da indipendente. Dopo tre singoli pubblicati, Sbagliato, Zero drammi e Vivere a Riccione, si è quindi concluso, dopo un anno, il rapporto lavorativo con Columbia Records / Sony Music iniziato a gennaio del 2024.

“Quando meno te lo aspetti, la vita ti porta sorprese incredibili! Dublino, benvenuta nella mia vita! Non vedo l’ora di scoprire ogni angolo di questa città!! Sono super emozionato per tutte le meravigliose avventure che vivremo insieme e non vedo l’ora di condividerle con voi”.

cricca, “chiudi quella porta”: testo e SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano racconta la storia di un amore: dai primi attimi condivisi, quando la donna amata illuminava il cielo come un fulmine, al triste epilogo. Ma, nonostante il brano sia fortemente nostalgico, il protagonista di Chiudi Quella Porta racconta il suo percorso di accettazione, ponendo fiducia in un domani migliore.

TESTO

Il tempo passa

Ma non cambia niente

Farei a meno della nostalgia

Che per fortuna non abito al mare

Che lì si muore per davvero di malinconia

Sai, che un giorno mi son perso

Però quel giorno sei arrivata tu

E come i fulmini illumini il cielo

Ma poi scompari

E resta solo questo grigio blu

E adesso cosa resta

Di quello che c’è stato,

Delle tue promesse?

E chiudi quella porta quando te ne vai

Che questa notte poi dovrà passare

E che la pioggia poi dovrà finire

E la mia vita potrà ripartire

Chiudi quella porta quando uscirai

Mi farai male, ma mi farà bene

La luce filtra sempre dalle crepe

Tanto alla fine non ci si appartiene comunque

E mi hai rubato pure la chitarra

Che era rimasta dentro casa tua

E l’hai venduta a un turista ubriaco

Che si aggirava per amore

Ma non so di chi

Sai, che adesso parlo meno

Ma sono molto più forte di te

Ho messo su dei pettorali nuovi

E due bicipiti che forse un giorno posterò

Ma quello che qui resta

Non se n’è mai andato

E chiudi quella porta quando te ne vai

Che questa notte poi dovrà passare

E anche la pioggia poi dovrà finire

E la mia vita potrà ripartire

Chiudi quella porta quando uscirai

Mi farai male, ma mi farà bene

La luce filtra sempre dalle crepe

Tanto alla fine non ci si appartiene

Sai che ormai non c’è più tempo

E ci si difenderà dagli attacchi di cuore

La vertigine

La paura di cadere tornerà

E chiudi quella porta quando te ne vai

Che questa notte poi dovrà passare

E che la pioggia poi dovrà finire

E la mia vita potrà ripartire

Chiudi quella porta quando uscirai

Mi farai male, ma mi farà bene

La luce filtra sempre dalle crepe

Tanto alla fine non ci si appartiene comunque