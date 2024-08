Cricca omaggia le sue origini con un nuovo e fresco singolo, “Vivere a Riccione”

Cricca, Vivere a Riccione: significato del testo del nuovo singolo

Si intitola Vivere a Riccione (Columbia Records / Sony Music Italy) il nuovo singolo dell’artista romagnolo Cricca. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 2 agosto.

Il singolo verrà presentato sul palco di Deejay On Stage, l’evento musicale estivo di Radio Deejay, che ogni anno attira migliaia di persone proprio a Riccione, palco che il giovane artista ha già calcato nel 2022.

Vivere a Riccione arriva dopo l’esperienza ad Amici 22 dove ha conquistato il suo pubblico arrivando anche alla fase finale e dopo la pubblicazione di diversi singoli e di un omonimo EP, CRICCA, fuori dalla scuola più famosa d’Italia. Gli ultimi singoli pubblicati sono Sbagliato e zero drammi.

Con l’arrivo del nuovo singolo, l’estate di Cricca si riempie di live ed esperienze. Infatti, come anticipato sopra, si esibirà sul palco di Deejay On Stage a Riccione e anche al Webboh Fest a Rimini il 3 agosto.

CRICCA, “VIVERE A RICCIONE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Vivere a Riccione è un omaggio alle sue origini. Nella canzone, infatti, Cricca sottolinea il legame che lo unisce alla sua città raccontando l’atmosfera unica che la caratterizza. Il tutto viene accompagnato da dei freschi accordi di chitarra che richiamano le vibes estive e calde tipiche di Riccione e non solo, regalando un’atmosfera spensierata.

È anche un inno estivo che cattura l’essenza del vivere nella famosa cittadina di mare romagnola, con un testo – scritto dallo stesso Cricca insieme a Francesco Picciano, Max Corona, Francesco De Benedittis e Cristian Bonato – che evoca immagini di spiagge, il famoso Aquafan e Viale Ceccarini.

CRICCA, “VIVERE A RICCIONE”: TESTO DEL BRANO

Che bella la vita

La scuola è finita

E il sole è lassù

L’estate che arriva

Riccione si dipinge di blu

Andiamo a vedere

C’è tutto da fare

Ancora e lo sai

Io cerco l’amore

Da grande voglio dare il DJ

Ce ne andiamo dove e chi lo sai

In viale Ceccarini o all’Aquafan

Qui si cammina per la felicità

E tu cosa cerchi

Voglio andare al mare e stare

Sotto l’ombrellone voglio

Vivere a riccione insieme a te

Tutta l’estate

Voglio andare al mare e stare

Sotto questo sole e poi mi

Voglio innamorare ancora di te

Tutta la vita

Che bella la strada

Baciata dal sole

E io bacio te

Amore cammina

E resta ancora un po’ qui così

Vestita di sole

Di poche parole e di libertà

Che sul lungo mare

La vita resta e non se ne va

E mi porta dove e chi lo sa

Di fronte al mare o dentro questa città

Qui si cammina per la felicità

E tu cosa cerchi

Voglio andare al mare e stare

Sotto l’ombrellone voglio

Vivere a riccione insieme a te

Tutta l’estate

Voglio andare al mare e stare

Sotto questo sole e poi mi

Voglio innamorare ancora di te

Che sei bellissima ma

Poi non ti fidi di me

Non te ne andare

Ti amo da morire

Te lo devo dimostrare perché

Per un’altra estate

Voglio andare al mare e stare

Sotto l’ombrellone voglio

Vivere a riccione insieme a te

Tutta l’estate

Voglio andare al mare e stare

Sotto questo sole e poi mi

Voglio innamorare ancora di te

Tutta l’estate e

Tutto l’inverno e

Tutta la vita

Foto di Giada Pasini