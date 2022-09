“Questo non è un cane”, il nuovo disco di Claver Gold raccontato canzone per canzone

Claver Gold Questo non è un cane. Scopriamo il nuovo disco, fuori dal 16 settembre, canzone per canzone.

Questo nuovo lavoro discografico esce per Woodworm / Glory Hole Records ed è prodotto da Gian Flores. Il rapper marchigiano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei seguenti formati fisici:

CD digipack

LP rosso ed. limitata e numerata

LP giallo ed. limitata e numerata esclusiva Discoteca Laziale

LP bianco autografato ed. limitata e numerata esclusiva Amazon

Bundle CD digipack & t-shirt ed. limitata

Bundle LP rosso & t-shirt ed. limitata

Claver Gold incontrerà i fan in una serie di appuntamenti, tra talk e showcase, in giro per l’Italia per presentare questo progetto che è stato anticipato dai singoli Malastrada e Mai Più feat. Davide Shorty. Un disco dalle mille anime che esplorerà tematiche che l’artista ha approfondito in questi anni di silenzio discografico. L’ultimo album da solista risale infatti al 2017 e si intitolava Requiem. Nel durante c’è stata una raccolta e un progetto con l’amico e collega Murubutu, Infernvm, che ripercorre l’inferno dantesco in musica e tanti live.

Ecco come il rapper parla del nuovo album:

“Questo disco nasce dal bisogno di raccontare e raccontarmi. Tratta argomenti delicati, che spesso nel rap, soprattutto in questo periodo storico, non vengono presi in considerazione. Racconta della gente – ed è dalla parte della gente. La lavorazione è stata lunga, di circa due anni, ogni giorno si aggiungeva un tassello importante. Non vedo l’ora che il pubblico possa ascoltare questo lavoro. La parte di me più consapevole è qui, riportata ed esaminata al millesimo, tra sofferenze, amore, paura e libertà”.

Questa la tracklist:

Intro Quelli come noi Boloricordo Malastrada Mai più Horror vacui Nak su kao Il coraggio di dirti Josephine Rainbow Gitana Sapori e sostanza Fragole e miele Domenica Il cuore di un cane Dopo di noi Outro

Questo il calendario degli incontri di Claver Gold con i fan:

Venerdì 16 settembre Fermo (AP) @ Terminal h. 18.00

Sabato 17 settembre Lido Adriano (RA) @ Cisim h. 18.30

Sabato 17 settembre Bologna @ Montagnola Republic (Parco della Montagnola) h. 20.30

Domenica 18 settembre Vicenza @ Bocciodromo h. 18.00

Domenica 18 settembre Bergamo @ Ink Club h. 20.00

Lunedì 19 settembre Milano @ TBA

Martedì 20 settembre Torino @ Hiroshima Mon Amour h. 18.00

Mercoledì 21 settembre Genova @ Giardini Luzzati h. 20.30

Giovedì 22 settembre Pisa @ Caracol h. 18.00

Giovedì 22 settembre Livorno @ Bad Elf h. 21.00

Venerdì 23 settembre Roma @ Alcazar h 19.00

In autunno Claver Gold sarà in tour nei club italiani con QUESTO NON È UN TOUR, prodotto da Django Concerti. Ecco le date:

11 novembre al Dejavù di Sant’Egidio (TE) – DATA ZERO

18 novembre Bologna Estragon

2 dicembre Torino Hiroshima MonAmour

7 dicembre Milano Circolo Magnolia

9 dicembre Firenze Viper Theatre

10 dicembre Padova C.S.O. Pedro

15 dicembre Roma Largo Venue

16 dicembre Conversano – BA Casa delle Arti







Se volete scoprire Questo non è un cane canzone per canzone cliccate in basso su continua.