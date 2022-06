“Malastrada” è il singolo di riscatto sociale e autobiografico che anticipa il nuovo disco di Claver Gold

Claver Gold Malastrada è il primo singolo estratto da Questo non è un cane, il nuovo disco annunciato a sorpresa negli scorsi giorni e in uscita il prossimo 16 settembre.

Questo non è un cane sarà disponibile per Woodworm/Glory Hole Records con distribuzione Virgin Music Label and Artist Services.

L’album viene descritto come un disco dalle mille anime che esplorerà tematiche che l’artista ha approfondito in questi anni di silenzio discografico. L’ultimo album da solista di Claver Gold risale infatti al 2020 (La maggior parte).

L’album è già in preorder nei seguenti formati:

CD digipack

LP rosso ed. limitata e numerata

LP giallo ed. limitata e numerata in esclusiva per Discoteca Laziale

LP bianco autografato ed. limitata e numerata esclusiva Amazon

Bundle CD digipack & t-shirt ed. limitata

Bundle LP rosso & t-shirt ed. limitata

Nell’attesa di questa nuova uscita, i fan potranno vedere Claver Gold dal vivo in una serie di appuntamenti live estivi: dopo lo speciale appuntamento live con orchestra a Ravenna Festival, il rapper sarà infatti il 7 luglio a Leverano (LE) per Ci vuole un Paese, il 9 luglio ad Arezzo per Men/Go Music Fest, il 14 luglio a Vicenza per Jamrock, l’8 agosto a Potenza Picena (MC) per R’n’R Bonsai.

Claver Gold Malastrada, il nuovo singolo

Venerdì 1 luglio, come dicevamo in apertura, arriva il primo estratto dal nuovo lavoro discografico, Malastrada. Ecco come parla di questo brano l’artista:

È un brano che parla del quartiere dove sono nato ed ho vissuto fino a 18 anni, Tofare ad Ascoli Piceno. Volevo raccontare la possibilità di riscatto sociale, la rivalsa di chi sfrutta al massimo le poche possibilità che gli vengono conoscesse. Uscire fuori da una zona popolare, ‘dove il male vince il bene’, dove il profumo del cibo si mischia a quello della benzina, dove i sogni costano troppo.

Malastrada anticipa alcuni dei temi del nuovo disco: il ricordo, la strada, i rapporti umani.