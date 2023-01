Cioffi celebra il valore delle piccole cose nel brano “Ma che bello è”

Cioffi lancia il nuovo singolo Ma che bello è, disponibile negli store digitali dal 20 gennaio 2023. Il brano (Etichetta Hokuto Empire – Distribuzione Sony Music Italy / Columbia Records) è una delicata ballad acustica.

Dopo i featuring con Alfa, Emanuele Aloia, Random e Blind, Cioffi torna al proprio percorso artistico. Lo fa con un pezzo che mescola il pop italiano con l’indie e il folk.

Ma che bello è un brano dolcemente malinconico, che contiene un messaggio controcorrente. Cioffi racconta l’importanza di ciò che a volte diamo per scontato, come ad esempio l’amore di chi ci vuole bene. L’invito è a riscoprire la bellezza e il valore delle piccole cose, spesso trascurate.

A proposito del brano, Cioffi afferma: “Ma che bello è racconta di come, in un mondo così frenetico, dove si pensa più all’apparenza che al contenuto e al giudicare gli altri, si sta davvero perdendo il valore delle piccole cose. Siamo tutti dei viaggiatori nel tempo, ma ciò che dà un senso a ciò che viviamo è l’amore. In tutti i suoi miliardi di sfumature. E a volte tra tutti gli interrogativi che ci poniamo nella vita, basterebbe questo per dare una risposta alla nostra ricerca costante della felicità”.

Cioffi, il testo di ma che bello è

Ma che brutto è?

che i 18 anni passano

E i tuoi che si separano

Almeno tu la smetti di dormire fuori

Che a tua madre mancavi da un po’

Ma dimmi com’è?

Che in questo mare di maschere

Tu

Tu sei una boccata d’aria

Io mi sono perso ma tu mi ritrovi

Che mi stavo cercando da un po’

Litigare da pazzi

Dopo fare la pace

Non perdiamo più tempo

Dietro alle cazzate

Ma che bello è?

Spogliarti fino in fondo fino a che

Succede il finimondo e lo sai

Che tra noi

Non vorrei

Non vorrei

Una fine mai

Una fine mai

Ma che bello è

Il divano letto che c’hai a casa al mare

Te lo giuro che mi sembra fatto per scopare

Tu ti incazzi discutiamo poi sorridi

Si lo so che tra di noi si chiama far l’amore

Ed io non lo so che

Cosa ci hai visto in me?

Forse una vita insieme

Ed io non lo so che

Cosa ci ho visto in te?

Ma mi fai bene

Non perdiamo più tempo

Dietro a questi litigi

Che si è fatta una certa

Dai togliamo i vestiti

Ma che bello è?

Spogliarti fino in fondo fino a che

Succede il finimondo e lo sai

Che tra noi

Non vorrei