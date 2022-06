Nuova collaborazione per Blind: “Non dormo da una settimana” con Cioffi e Random

Blind Non dormo da una settimana significato del testo del nuovo singolo del cantautore che lo vede collaborare con altri due artisti: Cioffi e Random.

Dopo l’avventura nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi Blind ritorno alla musica.

E il ritorno avviene con una collaborazione con il compagno di scuderia in casa Hokuto Empire, Cioffi (reduce da un altro duetto, quello con Emanuele Aloia, collaborazione che, secondo i rumors, vorrebbero avvicinarlo ad un possibile ingresso ad Amici di Maria De Filippi), e Random.

Blind Non dormo da una settimana significato

Questa singolare collaborazione (non tanto per Cioffi, anch’esso artista sotto l’ala di Facchinetti, ma per Random) esce sulle piattaforme digitali venerdì 1 luglio per Hokuto Empire/ Sony Music Italy.

Non dormo da una settimana viene descritto come un brano dalle sonorità e dalle intenzioni allegre e spensierate che descrive quel misto di sensazioni che si provano alla fine di una relazione opprimente: dal senso di gioia e rivalsa per aver concluso una relazione, al non credere più alle bugie del proprio partner non cadendo più nello sguardo della persona che si ama.

Il tutto contrastato da quella gelosia che si prova nei confronti di un ex, che ti porta a non dormire o perché sei perso a far festa, o perché i ricordi di quella persona ti levano il sonno.

Blind non dormo da una settimana testo e audio del brano in collaborazione con Cioffi e Random

In arrivo venerdì 1 luglio