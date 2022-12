Nuovo duetto per Cioffi.... è la volta di "Giovani e testardi" con Alfa

Cioffi Giovani e testardi testo e significato del brano.

Venerdì 2 dicembre arriva una nuova collaborazione per Cioffi. Dopo Jack & Rose con Emanuele Aloia e Non Dormo da una Settimana, insieme a Blind e Random, è la volta di Alfa sulle note di Giovani e testardi. Il pezzo sarà fuori su Etichetta Hokuto Empire con distribuzione Sony Music Italy / Columbia Records.

Cioffi giovani e testardi significato del brano

Giovani e testardi è un brano pop folk, energico e luminoso che punta ad essere un inno alla giovinezza e al bambino che c’è in tutti noi, è stato scritto dai due cantautori insieme al Producer multiplatino Steve Tarta.

Ecco come ne parlano Cioffi e Alfa:

“GIOVANI E TESTARDI è un inno all’essere giovani. I ricordi del primo amore, del primo bacio, del senso di libertà di crescere e scoprire il mondo. A volte basta solo guardarsi dentro per capire che quel bambino sognante non se n’è mai andato, l’età è solo un vestito senza tempo, scegliamo noi gli anni da sentirci addosso. Se c’è qualcosa che ci accomuna tutti è proprio essere stati dei bambini che ormai sono cresciuti. Non bisogna mai perdere quella parte di noi, quella giovane che non ha paura di diventare grande, di cercare il proprio posto nel mondo e di sognare, alla quale però poi basta davvero poco per essere felice. Quell’anima giovane è ancora il segreto per apprezzare la bellezza delle piccole cose. Questo brano è un insieme di tutte queste emozioni,quell’eterno contrasto tra essere insicuri e sentirsi padroni del mondo allo stesso tempo“.

Cioffi giovani e testardi testo del brano con alfa

Le notti svegli

Quello sconosciuto

Finestrino basso

Spacca quella cassa

metti il Mondo in muto

Ai miei anni dico andate che poi vi raggiungerò

Forse si

Forse no

E ti ricorderai

Di tua madre ed il suo è tardi torna a a casa

Quei rientri barcollanti sempre a casa

E ridi un po’ sei stato giovane anche tu

L’età è un vestito senza tempo

E lo scegli tu

E

Dimmi cos’è che a noi ci unisce

In questo na na na

Ma se tu sei qui con me

Anche se poi sarà dura

Siamo giovani e testardi no

Niente ci fa paura perché

Sei con me

Se ci pensi siamo stelle

Ci svegliam tutte le sere

C è il momento in cui brilliamo

Ed ho paura di cadere un po’

Giovani come la notte

E giuro non riesco a scriver di te

Ma forse perché

Mi stupisci ancora

Ma sai cosa c’è

Forse la tua assenza

È un po’ come assenzio

Mi brucia la gola

Siamo giovani e testardi

Coi sogni più fragili del vetro

Ho tutta la mia vita davanti

Anche se ho lasciato noi due dietro

E

Dimmi cos’è che a noi ci unisce

In questo na na na

Ma se tu sei qui con me

Anche se poi sarà dura

Siamo giovani e testardi no

Niente ci fa paura perché

Sei con me

E quanti treni ho perso

Salta quel binario

Che se avessi un euro per ogni cazzata sarei milionario

Io che su un foglio al muro ho appeso la maturità

Ma in realtà

Dov’è che sta?

E

Dimmi cos’è che a noi ci unisce

In questo na na na

Ma se tu sei qui con me

Anche se poi sarà dura

Siamo giovani e testardi no

Niente ci fa paura perché

Sei con me