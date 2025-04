“Chi Vince Che Vince?”: la nuova canzone di Matteo Alieno è un abbraccio per chi si sente fuori posto

Matteo Alieno torna con Chi Vince Che Vince? un nuovo singolo pubblicato per Honiro / Island Records (Universal Music Italia)

Una ballad dolce, leggera, sognante, ma carica di riflessioni esistenziali, come ormai ci ha abituato il cantautore e polistrumentista romano.

Matteo Alieno debutta nel 2019 con Non Mi Ricordo, vince il contest 1MNext e pubblica gli album Astronave (2020) e ALIENI (2022).

Nel 2023 arriva ai live di X Factor e nel 2024 apre il concerto di Gazzelle al Palalottomatica con il singolo Normale, prodotto da Motta.

Dopo la graffiante energia punk di Per la nostra età, Matteo cambia registro e ci regala una canzone che è quasi una ninna nanna per adulti stanchi.

Chi Vince Che Vince? è una di quelle melodie da ascoltare a letto dopo una giornata storta, quando il cuore ha bisogno di una carezza, e la testa vuole solo spegnersi cantando qualcosa di semplice ma profondo.

matteo alieno, “chi vince che vince”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Una ballad che sembra scritta per chi non ha voglia di spiegarsi.

Con i suoi testi diretti e senza filtro, Matteo Alieno si conferma come uno dei cantautori più autentici della scena attuale. In questa canzone, la malinconia si fa compagna di viaggio: un tono lieve, quasi infantile, che però affronta i temi più adulti di tutti — l’insicurezza, il confronto, la paura di fallire.

C’è troppa gente che finge

e tutto va troppo veloce

c’è un mare di gente che spinge

ma chi vince, che vince ?

Un messaggio per chi si sente fuori sincrono

Matteo racconta la fatica di sentirsi all’altezza, l’ansia di dover sempre dimostrare qualcosa, il disagio di essere “fuori pista” quando tutti sembrano correre verso un traguardo.

Ti imbarazzi a non fare niente

fai finta di avere da fare sempre

Eppure è proprio in queste parole che molti si riconoscono. Il suo approccio è esistenziale, ironico e tenero insieme. Matteo canta la fragilità come una forza, e condivide il peso delle sue domande per renderlo più leggero anche per noi.

Scritta e composta da Matteo Pierotti, la canzone è prodotta dallo stesso artista insieme a Luca Caruso. La copertina, che ritrae una fototessera scattata su Viale Trastevere, è firmata da Gaia Credentino per la grafica e Tommaso Arnaldi per la direzione creativa.

“Chi vince Che vince”: testo del brano

Quando ci provi

Ma non vai bene

Non riesci a rimettere i pezzi insieme

E quando tutti

Sono contenti

E vorresti soltanto partecipare

Quando hai paura

Ma non sai di cosa

La vita che vuoi è ancora troppo costosa

Se ti perdi

Non ti lamenti

Non vuoi far sapere come ti senti

Dicono capirai

Ma nessuno capisce

Se ti può aiutare

Anche io sono triste

C’è troppa gente che finge

È tutto va troppo veloce

C’è un mare di gente che spinge

Ma chi vince che vince?

Quando non puoi tornare indietro

E rifare meglio tutto da capo

E ti imbarazza non fare niente

E fai finta di avere da dare sempre

Ti hanno invitato

A un’altra festa

Ma non hai voglia o non hai la testa

E ogni persona

Sembra perfetta

E tu migliori e nessuno commenta

Dicono capirai

Ma nessuno capisce

Spero che

Mi dirai

Quando sarai felice

Se ti può aiutare

Anche io sono triste

C’è troppa gente che finge

È tutto va troppo veloce

C’è un mare di gente che spinge

Ma chi vince che vince?

Nello spogliatoio a nuoto

Mi sono sempre vergognato

Tutta la scuola che rideva

Se venivo interrogato

La vita è un po’ più bella

Se la guardi dalla finestra

Se finisci fuori pista

C’è più vista

ti hanno detto capirai

Ma nessuno capisce

Se ti può aiutare

Anche io sono triste