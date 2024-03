Videointervista a Matteo Alieno: “Appena uscito da X Factor ho scritto tantissimo”

Abbiamo incontrato Matteo Alieno che ci risponde via zoom dal suo studio di registrazione a Roma. Sta scegliendo le canzoni per il suo prossimo album… abbiamo parlato del suo ultimo singolo, di X Factor e del ruolo dei cantautori in questa contemporaneità.

Normale è l’ultimo singolo di Matteo Alieno che vanta la produzione del cantautore Motta.

“Motta l’ho conosciuto ad una festa a cui mi ero imbucato, non credevo che davvero gli interessassi ma poi mi ha riscritto su Instagram e da la è partito un dialogo… Avevo già scritto Normale gli è piaciuta e ci siamo messi a lavorare.”

“La normalità è definibile solamente rispetto a qualcosa”

Interessante anche il suo punto di vista sulle case discografiche:

“Ormai le case discografiche non fanno niente. Mettono i soldi quando un progetto discografico sta andando. Vedono chi o cosa diventa virale e basta”

e su X Factor:

“Le scelte che prendi insieme al tuo giudice fanno il tuo percorso. Per me è stato un limite cantare canzoni degli altri ma allo stesso tempo mi ha permesso di conoscermi a fondo. Un modo per conoscermi e conoscere il mio modo di scrivere. Appena sono uscito ho scritto un sacco.”

Chiaro anche il suo punto di vista su ciò che resterà della musica contemporanea.

“Tra vent’anni ascolteremo Giovanni Truppi e Brunori perchè loro stanno raccontando in modo complesso la nostra contemporaneità”

vIDEOINTERVISTA A Matteo alieno

ALIENO – LIVE