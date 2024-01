Matteo Alieno torna con “Normale”, nuovo singolo prodotto da Motta

Matteo Alieno Normale testo e significato del nuovo singolo del cantautore reduce dalla partecipazione a X Factor in tour dal 25 gennaio.

L’autore, polistrumentista e Producer parla così dell’esperienza nel talent show Sky:

“L’esperienza di X Factor si è conclusa da poco e mi ha insegnato molto ma, soprattutto, ho conosciuto persone che porterò con me lungo il mio cammino presente e futuro. In effetti è stato un po’ come tornare al liceo, mi immagino che faremo una cena di classe in futuro per rivederci tutti e raccontarci le vecchie avventure”

I live di Matteo partiranno con due date, già sold out, a Roma e Milano per poi spostarsi in altri club. Questi gli appuntamenti in calendario:

25 gennaio Largo Venus – Roma / sold out

31 gennaio Santeria -Milano / sold out

10 maggio The Cage – Livorno

14 maggio Locomotiv- Bologna

17 maggio OFF TOPIC- Torino

Matteo alieno normale significato del brano

“Normale“, il nuovo singolo di Matteo Alieno, esce per Honiro Label con distribuzione Believe, venerdì 26 gennaio.

Si tratta di un brano viscerale che non solo racconta l’imbarazzo del sentirsi fuori luogo, ma tenta anche di fornire una soluzione a questo disagio cercando di trovare un rifugio nel rapporto con la persona che riesce finalmente a farlo sentire compreso.

Ad impreziosire la canzone una produzione elegante, vintage e cool firmata da uno dei cantautori più amati della scena indie, Motta, che ha scelto di registrare gli strumenti in modo analogico.

Riguardo a “Normale” Matteo Alieno dichiara:

“Normale è una canzone onesta ed arriva in un momento preciso della mia vita in cui mi sono sentito spesso un po’ fuori luogo (come sempre d’altronde). Al contrario delle altre volte però qui ho finalmente il coraggio e l’occasione di parlarne.

È stato bellissimo poter lavorare a questo pezzo assieme a Motta (che lo ha prodotto). Ricordo che mi ha accolto nel suo studio a Trastevere e per me è stato come respirare una nuova aria, vera linfa vitale e musicale. Lui ha segnato nel tempo il mio modo di fare musica: è un onore per me poter avere l’occasione di lavorare oggi insieme ad uno dei miei idoli.

Per questo brano abbiamo parlato molto, ha voluto ascoltare bene il pezzo e poi ha deciso di togliere tutte le sovrastrutture per far uscire quello che volevo dire e farlo arrivare in modo immediato. Insomma, l’ho sentito presente e, inevitabilmente, normale. Proprio come me”.

Matteo alieno normale testo e audio

In arrivo venerdì 26 gennaio 2023