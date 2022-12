centomilacarie parlami di + testo e significato del nuovo singolo del cantautore, nuova scommessa di Maciste Dischi, disponibile da martedì 13 dicembre.

Dopo l’esordio con strappami la pelle a morsi e dove non posso guardare, dopo il debutto live al Mi Ami Festival con a seguire apertura dei concerti di Gazzelle al Rock In Roma e Milano Summer Festival il giovanissimo artista torna con un nuovo brano prodotto da Bdope.

parlami di + continua la strada di centomilacarie caratterizzata da un’attitudine che lo vede mettere ordine nel suo disordine creativo con musica e testi andando a incanalare emozioni irrisolte. Lui la racconta così:

“Il nuovo brano è il tentativo fatto per cercare di capirmi, per capire cosa mi impedisce di godere dei colori delle giornate. Non l’ho scritta per dedicarla a qualcuno in particolare, è nata per caso e fin da subito mi ha disorientato. Spero che chi ascolterà questa canzone possa apprezzarla e aiutarmi così a rivedere il mondo per come è, non in bianco e nero.”