Cargo & Santoianni in “Popolare” raccontano con sarcasmo e disillusione il mondo dell’arte e la ricerca spasmodica del successo

Cargo & Santoianni Popolare. Esce venerdì 11 novembre per Believe Popolare, singolo che vede duettare insieme per la prima volta due dei cantautori più interessanti della scena indie italiana… Cargo e Santoianni.

I due artisti incrociano le penne lungo l’asse Milano – Roma, dando vita a questo pezzo, un brano che descrive con sarcasmo e disillusione il mondo dell’arte in generale e la ricerca spasmodica del successo in ogni sua forma.

Popolare è stato prodotto da David Giacomini e Cargo e Mixato e Masterizzato da Francesco Luzzi.

Ma come si sono incontrati artisticamente Cargo e Santoianni? Scopriamolo insieme…

Santoianni, reduce dalla pubblicazione nel 2022 dell’EP Non ho santi in paradiso e dal lancio di Tormentato estivo quest’estate, racconta:

Ho incontrato la musica di Valerio (Cargo) prima di tutto come ascoltatore e sostenitore del suo progetto discografico, che trovo essere uno dei più interessanti nel panorama del cantautorato indipendente. Ci siamo scritti per settimane scambiandoci opinioni e condividendo spunti musicali. Scrivere un brano insieme è stata una normale conseguenza dell’incontro tra due progetti musicali, che pur essendo ancora emergenti, hanno già una loro maturità sonora e testuale. POPOLARE è nata realmente sull’asse Milano – Roma, dalla necessità di entrambi di fotografare in una canzone lo stato attuale della nostra condizione di Cantautori. Personalmente trovo che la forza di questo pezzo stia tutto nella commistione di due mondi sonori e letterari che riescono a mixarsi fino a smussare i confini, ma rimanendo comunque entrambi riconoscibili.“

Cargo, i cui ultimi brani pubblicati sono Viole e Amarcord, spiega così la nascita di Popolare:

“Conoscevo già la musica di Donato perchè quando uscì il suo pezzo Exit mi capitava spesso di ascoltarlo alla radio mentre ero in macchina. Ricordo chiaramente la prima volta che l’ascoltai che c’era qualcosa di diverso nei testi rispetto alle solite canzoni, qualcosa di molto vicino a me. Fino ad adesso non avevo mai collaborato con un altro artista ma con Donato è stato tutto molto naturale proprio perché credo che condividiamo la stessa visione di quello che rappresenta la musica per noi. Quando abbiamo deciso di provare a scrivere un pezzo insieme, gli mandai una mia produzione su cui stavo lavorando, il giorno dopo Donato mi rimandò la sua strofa incredibile e da lì fu molto facile per me fare il resto, avevo già capito che sarebbe nato qualcosa che ci avrebbe reso felici di fare musica insieme.“

Cargo & Santoianni Popolare testo

Testo di Cargo, Santoianni

Musica di Cargo, Santoianni, Davide Giacomini

Mi piacerebbe partecipare a un festival cantautorale

con una line up sensazionale da pubblicizzare

avere così tanta gente che canta le mie parole

da non doverle per forza memorizzare

E invece ho così tante cose da dire

che non le riesco a raccontare

fino al punto di dubitare

come un sacerdote che si inizia a drogare

e non se lo sa perdonare.

Tu

Fammi capire se ti vendo il mio dolore che resta

E lo so che maledici i poeti

da tastiera

Che raccontare l’amore

non è più popolare

e la città vista da fuori

un’astronave per sparire.

Mi piacerebbe partecipare insieme a te al funerale

dell’orizzonte che muore al mare

e capire come fanno i tuoni

ad arrivare puntuali sempre

due semitoni sopra la paura.

E invece resto in silenzio e mi sento svanire,

l’amore, l’amore, l’amore, l’amore

le mimose d’aprile.

E se l’arte fosse un letto, ti ho già persa appena sveglio

non ricordo mai i sogni che faccio.

Tu

Fammi capire se ti vendo il mio dolore che resta

E lo so che maledici i poeti

da tastiera

Che raccontare l’amore

non è più popolare

e la città vista da fuori

un’astronave per sparire

Tu

Fammi capire se ti vendo il mio dolore che resta

E lo so che maledici i poeti

da tastiera

Che raccontare l’amore

non è più popolare

e la città vista da fuori

un’astronave per sparire