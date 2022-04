Cargo: Amarcord è il nuovo singolo del vincitore di 1MNEXT2021, un brano sui conflitti interiori di una personalità non-binaria

Torniamo a parlare su All Music Italia di Cargo, il cantautore romano che si era aggiudicato il contest 1MNEXT2021, che l’aveva portato ad esibirsi lo scorso anno sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma. Lo scorso 25 marzo è infatti uscito il suo nuovo singolo, intitolato Amarcord.

La canzone, come racconta il suo stesso autore, parla dei conflitti interiori di una personalità non-binaria, rappresentati come il dialogo fra due identità contrapposte che ripercorrono idealmente una vita trascorsa a proteggersi reciprocamente.

Da fine marzo è disponibile online anche il lyric video della canzone, a cui Cargo ha lavorato insieme a David Giacomini, che è produttore artistico del progetto. Il video del pezzo è stato girato da Lorenzo Catapano e ricorda proprio la fine di un film, come suggerisce il titolo citazionista “felliniano”: le immagini solo quelle di un viaggio notturno in auto, mentre scorrono i titoli di coda.

Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggerne il testo.

Testo Amarcord Cargo

È tanto tempo

Che non parliamo

Dei nostri pomeriggi

Passati a dormire

E inganniamo il tempo

Fumando per ore

E ci inganniamo dicendoci parole

E questa stanza sembra farci a pezzi

C’è tutto l’odio scritto sui nostri polsi

E tu che senti

Ma tu che senti…

E così,

poi ci spariamo negli occhi

temporali di ricordi

se questi giorni sono spenti

ma tu li proteggi.

Come corre il tempo

Su queste mani

E persino gli aquiloni

Oggi sembrano aeroplani

E cambiamo i volti

Per non sentirci soli

Nella gabbia degli squali

Siamo esche digitali

Dell’arcobaleno non vedo più i colori

Da quando sei andata via da me

Piove da mesi

Ma tu che pensi

Ma tu mi pensi…

E così,

poi ci spariamo negli occhi

temporali di ricordi

se questi giorni sono spenti

ma tu li proteggi