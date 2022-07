Torna Santoianni con “Tormentato estivo”, un dissing all’estate (ma anche al Reggaeton)

Santoianni Tormentato Estivo testo e significato del nuovo brano del cantautore milanese che, questa volta, decide di fare un dissing a… l’estate e ci va di mezzo anche il tanto amato e, al tempo stesso odiato, Reggaeton.

L’inedito Tormentato estivo è stato scritto da Santoianni con la produzione di Molla e arriva dopo la pubblicazione, avvenuta lo scorso gennaio, dell’EP Non ho santi in paradiso (qui la recensione).

Prosegue così la nuova fase artistica del cantautore partita nel 2021 con il singolo Stazione di sosta, brano usato da Mediaset come colonna sonora per il ciclo di film sui 30 anni carriera di Leonardo Pieraccioni, e proseguita con Litorale, Exit e Forfait feat. The Andre, tutti brani inseriti nel suo secondo progetto discografico.

Tormentato estivo sarà in rotazione radiofonica, e disponibile su tutte le piattaforme digitali, a partire da venerdì 22 luglio Iobohdischi / ADA Music Italy.

Questa canzone vede il cantautore a un bivio: riuscirà a scrivere anche lui un tormentone estivo pur odiando l’estate?

È da questa sfida che nasce il singolo, un brano costruito musicalmente sulle tipiche sonorità da ombrellone e accompagnato da un testo che, in chiave indie pop, è a tutti gli effetti un dissing sfacciato contro la stagione più calda dell’anno. Ecco come lo racconta Santoianni:

“Quest’anno già a Febbraio/Marzo dopo l’uscita di ‘Non ho santi in paradiso’ mi ero messo in testa di volermi ritagliare fin da subito del tempo per scrivere cose nuove. Mentre ero in studio però, una vocina nella testa mi continuava a ripetere insistentemente quello che tutta la discografia ripete abitualmente agli autori in quel periodo dell’anno: ‘ci serve il pezzo per l’estate’.

E così ho pensato di raccogliere questa sfida costruendoci sopra una provocazione che rispondesse in maniera ironica al mantra della hit estiva, con una canzone che ammicca al tormentone e che è in realtà una dichiarazione d’odio alla stagione più calda dell’anno. Perché alla fine per me, l’estate vista dal cemento di una città non è altro che un’agonia che non vedo l’ora finisca.”