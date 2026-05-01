Capovilla Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon: la polemica sul Concerto del Primo Maggio 2026 parte dalle parole dei tre conduttori in conferenza stampa e arriva al post durissimo di Pierpaolo Capovilla, che ha attaccato il tono scelto per raccontare il Concertone.

Il frontman de Il Teatro degli Orrori ha rilanciato sui social un articolo sulla presentazione dell’evento e ha usato parole pesanti contro il cast della conduzione e contro i sindacati. Tra le espressioni finite al centro della discussione ci sono “analfabeti funzionali”, “servi dei discografici” e il riferimento alla “spazzatura musicale” che, secondo lui, verrebbe proposta oggi al pubblico.

Il post è violento, ma non nasce dal nulla. Dietro l’attacco c’è una domanda che il Concertone si porta dietro da anni: che cosa deve essere oggi il Primo Maggio? Una piazza sociale, uno show televisivo, una vetrina musicale o tutte queste cose insieme?

Capovilla attacca Arisa, BigMama e Spollon dopo la conferenza stampa del Primo Maggio

Lo spunto arriva dalla conferenza stampa del Concerto del Primo Maggio 2026, in programma a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, con la conduzione affidata ad Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon.

Spollon ha parlato di leggerezza citando Italo Calvino. Arisa ha spiegato che annoiare i ragazzi con “pipponi allucinanti” rischierebbe di far perdere attenzione alla piazza, aggiungendo che i conduttori dovrebbero essere un po’ i “giullari” della giornata.

BigMama, invece, ha difeso l’idea di comunicare certi messaggi con dolcezza, parlando di un modo “carino e coccoloso” per arrivare anche alle persone più chiuse.

Quel passaggio ha acceso la reazione di Capovilla, che ha contestato l’idea di portare sul palco del Primo Maggio un linguaggio percepito come troppo leggero rispetto al peso simbolico dell’evento.

Capovilla usa parole durissime: la critica rischia di diventare invettiva

Capovilla ha costruito negli anni una posizione molto netta contro la musica pop contemporanea, i talent, il successo costruito dai media e una parte dell’industria discografica italiana.

In passato aveva già attaccato X Factor, i Måneskin e Laura Pausini, usando spesso toni frontali, lontani dalla diplomazia e più vicini alla provocazione politica che alla normale dialettica musicale.

Nel post c’è una domanda legittima sul senso del Concertone, ma parole come “analfabeti funzionali” e “servi dei discografici” spostano il discorso dal palco del Primo Maggio all’attacco personale.

Così resta più facile discutere dell’insulto che della questione posta.

Il Concertone del Primo Maggio non è solo politica, ma non può diventare solo intrattenimento

Il Concerto del Primo Maggio non è mai stato soltanto un comizio. È musica, diretta televisiva, piazza, racconto generazionale, linguaggio popolare. Da anni vive dentro questa tensione.

Può non essere un evento politico in senso stretto. Se perde la parte sociale, però, diventa un’altra cosa.

Il tema scelto per il 2026, “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, non è un semplice sottotitolo. È il motivo per cui quella piazza esiste. La musica può parlare a molti, ma non dovrebbe cancellare il senso della giornata.

La leggerezza può funzionare. Ambra Angiolini lo ha dimostrato per anni. Ma se viene raccontata come alternativa ai contenuti, il Primo Maggio rischia di sembrare una serata qualunque.

Ambra Angiolini ha mostrato che leggerezza e profondità possono stare insieme

Non servono conduttori cupi, solenni o sempre in modalità discorso sindacale. Servono conduttori capaci di reggere il palco senza svuotarlo.

Ambra Angiolini, alla conduzione dal 2018 al 2023, è stata una delle figure più credibili alla guida del Concertone proprio perché è riuscita a tenere insieme ritmo televisivo, presenza popolare e parole non decorative. Anche quando, durante la pandemia, lo show fu costretto dentro uno studio, quella miscela tra leggerezza, critica e speranza funzionò.

La questione dei conduttori non è secondaria. Un conto è scegliere volti popolari. Un altro è scegliere persone che sappiano dare peso ai passaggi della giornata, senza trasformarli in un talk motivazionale o in una parentesi da varietà.

Massimo Bonelli difende il Primo Maggio tra big e nuove proposte

Prima della polemica di Capovilla, in conferenza stampa era stato Massimo Bonelli a spiegare la linea del cast. Il direttore artistico, alla guida del Concertone dal 2015, ha rivendicato una scelta molto chiara: raccontare la musica che circola oggi, senza chiudere il palco dentro un’idea nostalgica di Primo Maggio.

“È una fotografia della musica attuale, quella che siamo riusciti a fare anche quest’anno, un cast che mi piace molto, che racconta tante sfaccettature della musica che gira intorno in questo periodo.”

La sua gestione ha spostato negli anni il Concertone verso una forma più pop e più televisiva. Più artisti da classifica, più attenzione ai nomi che parlano anche a un pubblico giovane, più spazio a chi arriva dai circuiti mainstream. Una scelta discutibile, certo, ma non automaticamente sbagliata.

“Il Primo Maggio ha questo compito, quello di rappresentare il meglio della musica italiana e gli artisti più importanti che poi piacciano a un grande pubblico, ma soprattutto quello di cercare nelle nuove proposte dei nomi che poi potranno fare la differenza.”

Qui sta una parte vera del discorso. Il Concertone, negli anni, ha portato davanti a una platea nazionale artisti che poi sono cresciuti molto, dai Pinguini Tattici Nucleari a Fulminacci. Non solo vetrina televisiva, quindi. Anche primo palco grande per nomi che, in quel momento, non avevano ancora il pubblico che avrebbero trovato dopo.

Il Primo Maggio di Bonelli è diventato più pop e televisivo

La linea di Bonelli ha cambiato il volto del Concertone. Non sempre in meglio, non sempre in peggio. Dipende dai nomi, dai brani, da quello che gli artisti decidono di fare con quel palco.

Ci sono scelte molto esposte e altre meno automatiche. La Niña, Nico Arezzo, Francamente, i Santamarea: presenze che possono allargare il racconto se non vengono trattate come riempitivo tra un big e l’altro.

Un artista può salire lì per promuovere un brano e dire comunque qualcosa. Può usare la diretta Rai per aprire una crepa, anche piccola. Oppure può limitarsi a fare presenza. In questi anni si sono viste entrambe le cose: passaggi forti, momenti televisivi deboli, nomi messi lì perché funzionano sulla carta e poco altro.

La presenza di cantanti alla conduzione non è il problema. Il problema nasce quando il nome sostituisce la conduzione. Il Primo Maggio ha bisogno di qualcuno che sappia stare tra il palco e la piazza, tra il pubblico giovane e il tema del lavoro, tra la scaletta musicale e il senso della giornata.

Il Primo Maggio deve trovare parole popolari senza svuotarle

Al netto degli insulti, la polemica lascia una domanda precisa: si può parlare a un pubblico largo senza abbassare troppo il livello del discorso?

BigMama può avere ragione quando dice che certi messaggi arrivano meglio se non vengono urlati addosso alle persone. La dolcezza, però, non può diventare una coperta sotto cui togliere spigoli a tutto.

Arisa ha ragione quando dice che i ragazzi non vanno annoiati. Ma se la paura dei “pipponi” diventa paura del contenuto, il Concertone perde una parte della sua funzione.

Capovilla ha ragione a chiedere più peso, più consapevolezza, meno automatismi televisivi. Poi usa parole che portano il dibattito altrove. Alla fine si parla dell’insulto, non del palco.

Il Concerto del Primo Maggio non può parlare solo a chi è già d’accordo. Sarebbe inutile. Deve arrivare anche a chi ci capita per una canzone, per un artista, per la diretta su Rai 3, per un frammento visto sui social.

Parlare a tutti non significa rendere tutto innocuo.

La leggerezza non è il problema. Lo diventa quando si presenta come alternativa al pensiero. Urlare più forte non rende automaticamente più serio un discorso.

Il Primo Maggio ha bisogno di musica, volti riconoscibili e parole chiare. Ha bisogno anche di ricordarsi perché esiste. Quando il palco tiene insieme queste cose, funziona. Quando la televisione mangia il resto, resta una diretta in una piazza piena.