Orietta Berti, Rovazzi e FUCKYOURCLIQUE: tre generazioni per un solo Cabaret

Orietta Berti, Rovazzi e FUCKYOURCLIQUE, testo e significato di Cabaret, il brano per l’estate 2025 già presentato in anteprima qualche settimana fa a Verissimo.

La Berti dopo il grande successo di Mille ci ha preso gusto ed è pronta a rimettere in moto la sua macchina del tempo musicale, e lo fa ancora una volta con un singolo che unisce generazioni, stili e ironia. E dopo La Discoteca Italiana, torna a collaborare con Rovazzi ma non solo… nel singolo in uscita per Time Records il 27 giugno 2025 i due artisti saranno affiancati anche dai FUCKYOURCLIQUE.

Cabaret significato del brano di Orietta berti, rovazzi e FUCKYOURCLIQUE

Il brano è firmato da Daniele “Danti” Lazzarin (sotto lo pseudonimo John Karley), già autore di hit come Andiamo a Comandare e Senza Pensieri. Insieme a lui in produzione anche Pasquale Mammaro per Time Records, con il contributo di musicisti come Alessandro Mazzeo, Biggie Paul, Pierpaolo Foti e il maestro Cremonesi.

Cabaret è un brano up tempo che, dietro al suo sound immediato e al ritornello ipnotico, nasconde una riflessione tutt’altro che banale. Lo dice chiaramente Orietta Berti: “È un brano estivo che vuole portare solarità, positività e leggerezza. Ma le liriche nelle strofe, cantate da Fabio e dai FUCKYOURCLIQUE, sono una riflessione sulla società di oggi, che tra apparenze e paradossi a volte si perde”.

Rovazzi conferma: “Sono contento di tornare con Orietta e di collaborare con i FUCKYOURCLIQUE. Mi fanno ridere tantissimo, sono un po’ gli Elio e le Storie Tese della nuova generazione”.

E proprio i FUCKYOURCLIQUE, come sempre, non si risparmiano: “Quando ci hanno detto che avremmo cantato con Orietta ci sono venute le lacrime agli occhi. Speriamo di arrivare a un pubblico che non sa cosa sia skibidi toilet, ma condivide con noi la passione per l’edilizia, scala 40 e l’ostentazione delle proprie malattie. Siamo stanchi dei giovani e li odiamo tutti. E speriamo di diventare miliardari”.

TESTO CABARET

La vita è un cabaret

Estate partiamo

non partiamo andiamo

venti in un appartamento

manco ci funziona il bagno

quanto godo quando sono in spiaggia

non c’è manco una palla solo bambini sull’iPad

il tempo vola e sono già le tre

sta vita è un cabaret

un uomo entra dentro al mare, splash

questa me l’hanno scritta i miei trenta autori

dopo il pezzo estivo magari piacciamo a Carlo Conti

e t’ho detto una cosa

e mo la sanno tutti chi sei

Fabrizio Corona

Sono al quinto Gin Tonic

e non ho detto nemmeno una parola

L’orchestra suona

stiamo un minuto ancora

poi diventa un’ora e sono già le tre

(sono già le tre)

il tempo vola

la vita è un cabaret

(qualunque cosa tu abbia detto)

la testa suona

anche quando l’orchestra

(anche quando l’orchestra)

non c’è

tan taran tan tan

la vita è un cabaret

i tuoi occhi flambè

la musica risuona anche quando l’orchestra non c’è

tan taran tan tan

(ho le voci nella testa che fanno)

tan taran tan tan

(no ti prego Orietta non farlo)

tan taran tan tan

la vita è un cabaret

tan taran tan tan

la vita è un cabaret

tan taran tan tan

la vita è un cabaret

la musica risuona anche quando l’orchestra

non c’è