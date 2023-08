Rovazzi e Orietta Berti regalano una crociera di lusso con “La Discoteca italiana”

Con la loro canzone per l’estate, La discoteca italiana, Fabio Rovazzi ed Orietta Berti decidono di regalare una crociera su Costa Smeralda, società di viaggi in Nave con cui hanno già collaborato nella settimana sanremese del 2022, a due fortunate persone.

Entrambi gli artisti sono reduci da diverse estati all’insegna dei tormentoni estivi. La Berti con Fedez e Achille Lauro con Mille mentre Rovazzi ha dominato per diverse estate (dal 2016 al 2019) con brani come Andiamo a comandare, Tutto molto interessante, Volare con Gianni Morandi e Faccio quello che voglio con Emma, Nek e Al Bano.

Le ultime uscite del “non cantante”, come si definisce Rovazzi stesso, regista e attore non sono però riuscite a raggiungere i risultati del passato. Parliamo de La mia felicità del 2021 con Eros Ramazzotti (oltre 8 milioni di stream), ma anche de La Discoteca italiana brano lanciato per l’estate 2023 l’8 giugno e che ad oggi conta poco meno di 2 milioni di ascolti su Spotify.

Un peccato visto che il brano è molto carino e ha tutti i presupposti per diventare una hit nonostante la massiccia presenza di canzoni e duetti lanciati quest’estata.

Ora i due artisti scelgono di dare una nuova spinta, soprattutto su Tik Tok, piattaforma diventata fondamentale per la promozione musicale, al pezzo.

Pubblicando infatti un Tiktok col suono La Discoteca Italiana sul proprio canale, e seguendo la procedura indicata nel Regolamento che trovate qui, si avrà la possibilità di vincere 1 crociera Costa Smeralda per 2 persone comprensiva di balcone premium e all inclusive, della durata di 7 notti (partenza il 30.09.2023, rientro il 07.10.2023).

La crociera porterà i suoi ospiti a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma, Palermo, Civitavecchia per poi fare ritorno a Savona.