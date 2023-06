“Gente sta arrivando La Discoteca Italiana, il nuovo singolo di Rovazzi e Orietta Berti”

Rovazzi Orietta Berti La discoteca italiana testo del singolo dei due artisti per l’estate 2023 in arrivo nel giorno di uscita, il 9 giugno 2023.

In quest’estate di “accoppiamenti” (musicali) torna in campo anche Fabio Rovazzi che, dopo aver duettato negli anni scorsi con Gianni Morandi, Nek, Emma, Al Bano ed Eros Ramazzotti, quest’anno “scippa” la regina Orietta Berti all’amico Fedez dopo il grande successo di Mille, brano tormentone dell’estate 2021.

Fabio ed Orietta si erano già incrociati artisticamente proprio nel 2021, anno in cui furono i padroni di casa musicali della nave Costa Crociere durante il Festival di Sanremo.

La promozione de La Discoteca italiana, questo il titolo del singolo per l’estate 2023 della strana coppia, è già iniziata per le strade di Milano.

La discoteca italiana

E così l’Oriettona nazionale dopo Fedez, Achille Lauro e Hell Raton, continua le sue frequentazioni musicali giovanili con un altro hitmaker, Rovazzi.

Il singolo del duo sarà lanciato in radio e in digitale venerdì 9 giugno e Rovazzi ha iniziato da ieri a girare per le strade di Milano con un camioncino brandizzato con l’immagine dei due artisti che, attraverso un altoparlante, proprio come gli arrotinini, promette di portare l’allegria in cerimonie, ristoranti, matrimoni, battesimi, baby shower.

Il video, che potete vedere qui sotto, si conclude lasciando spazio all’inconfondibile voce della Berti.

Rovazzi Orietta Berti la discoteca italiana testo e audio

La discoteca italiana

In arrivo venerdì 9 giugno