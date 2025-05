Torna la regina dei tormentoni estivi… Orietta Berti feat. Fuckyourclique in “La vita è un cabaret”

Orietta Berti e Fuckyourclique: testo e significato del nuovo brano estivo La vita è un cabaret.

Sabato 24 maggio Orietta Berti è stata ospite di Verissimo, dove ha sorpreso tutti svelando in anteprima il suo duetto per l’estate con i Fuckyourclique (qui per conoscere meglio il trio e la vicenda legata al Festival di Sanremo).

Dopo il trionfo di Mille con Fedez e Achille Lauro nell’estate 2021, La Discoteca Italiana con Rovazzi nel 2023 e il brano con Fiorello nel 2024, Orietta è pronta a stupire ancora. Stavolta con un featuring decisamente inaspettato, forse orchestrato proprio da Fedez, amico della cantante. È noto infatti che il rapper segua con interesse i Fuckyourclique, tanto da volerli con sé a Sanremo nella serata delle cover. Un’idea poi scartata da Carlo Conti per via di un loro brano dal tema decisamente sopra le righe… La canzone della sbo**a.

Entrando in studio, la Berti ha parlato di questa collaborazione alla conduttrice: «I Fuckyourclique nel loro repertorio hanno un lessico molto esplicito, però con me sono stati educati».

Qui per le date del tour estivo dei Fuckyourclique.

Il significato di “La vita è un cabaret”

Il brano è una fotografia surreale e dissacrante dell’estate italiana, tra ironia, cliché e frasi da tormentone. Con il suo stile caustico, il testo gioca con situazioni al limite dell’assurdo: vacanze affollate, bagni rotti, gin tonic, influencer e la speranza di finire nel giro di Carlo Conti che non li ha voluto all’ultimo Festival.

Orietta si presta con autoironia e grande presenza scenica, rendendo il tutto ancora più spiazzante e brillante con la sua voce cristallina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Testo – Orietta Berti & Fuckyourclique – La vita è un cabaret

La vita è un cabaret

Estate partiamo

non partiamo andiamo

venti in un appartamento

manco ci funziona il bagno

quanto godo quando sono in spiaggia

non c’è manco una palla solo bambini sull’iPad

il tempo vola e sono già le tre

sta vita è un cabaret

un uomo entra dentro al mare, splash

questa me l’hanno scritta i miei trenta autori

dopo il pezzo estivo magari piacciamo a Carlo Conti

e t’ho detto una cosa

e mo la sanno tutti chi sei

Fabrizio Corona

Sono al quinto Gin Tonic

e non ho detto nemmeno una parola

L’orchestra suona

stiamo un minuto ancora

poi diventa un’ora e sono già le tre

(sono già le tre)

il tempo vola

la vita è un cabaret

(qualunque cosa tu abbia detto)

la testa suona

anche quando l’orchestra

(anche quando l’orchestra)

non c’è

tan taran tan tan

la vita è un cabaret

i tuoi occhi flambè

la musica risuona anche quando l’orchestra non c’è

tan taran tan tan

(ho le voci nella testa che fanno)

tan taran tan tan

(no ti prego Orietta non farlo)

tan taran tan tan

la vita è un cabaret

tan taran tan tan

la vita è un cabaret

tan taran tan tan

la vita è un cabaret

la musica risuona anche quando l’orchestra

non c’è