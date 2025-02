Fuckyourclique e Sanremo 2025: con l’assist di Fedez il caso “#freesb*rra” diventa virale

Chi sono i Fuckyourclique, perché non sono sul palco di Sanremo 2025 con Fedez e come mai con l’hashtag #fresborra stanno facendo la guerra, virtuale e goliardica, a Carlo Conti? Scopriamolo…

Vi ricordate che qualche settimana fa avevamo riportato la notizia che Fedez, incapace di tenere segreta qualsivoglia informazione, aveva spoilerato sui social che nella serata dei duetti avrebbe cantato insieme ai Fuckyourclique?

Ecco, quando poi è arrivato l’annuncio ufficiale, Fedez il duetto cambiò, con tutte le polemiche annesse, con Bella stronza di Marco Masini. Ma il duetto con la band non era una fake news, come lui stesso ha ammesso in un’intervista:

“In realtà, inizialmente avevo portato una cover con questi artisti che a me piacciono molto, che si chiamano Fuckyourclique, e avevamo preparato una cover di BoyBand dei Velvet…”

Piccola lezione di storia…

Per chi non lo sapesse, BoyBand fu una hit estiva del 2001, portata al successo dai Velvet, band di grande talento capitanata da Pierluigi Ferrantini (attuale marito di Carolina Di Domenico con cui presenta anche un programma su Radio Rai 2).

Il brano trovò spazio in ogni data del Festivalbar e in ogni compilation dell’epoca, ma – paradossalmente – etichettò la band in un mondo, quello del tormentone, che non le apparteneva (andatevi a riascoltare l’album 10 motivi in cui è contenuta la canzone Dovevo dirti molte cose in gara a Sanremo 2005).

Perché i Fuckyourclique non sono a sanremo 2025?

Fedez continua:

“Non so se posso dire letteralmente cosa mi ha detto Carlo Conti rispetto a questa scelta… In realtà, non so neanche se la risposta è arrivata direttamente da lui, perché a me è stata riferita da un’altra persona del suo tema. Ma mi è stato detto: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sb*rra”.

Nota a margine… sappiate che non censuriamo la parola per nostra ma perché i signori a capo di Google, probabilmente nati sotto il cavolo, penalizzano gli articoli che contengono parole considerate esplicite.

Tornando al fatto è proprio da questa affermazione di Fedez che nasce la polemica social, goliardica e giustamente promozionale, contro Carlo Conti.

I FuckYourClique hanno scatenato un vero e proprio attacco social contro Conti, coinvolgendo il loro fandom e molti colleghi. Il metodo? Invadere le pagine social del conduttore, oltre che quelle di riviste e siti di informazione, con commenti contenenti la parola “sb*rra”. In molti casi, questi commenti sono stati cancellati, ma il movimento continua e La band ha anche postato sui social questa frase:

“Carletto, puoi cancellare i commenti, ma non scappi dalla sb*rra”.

L’hashtag ufficiale che sta invadendo i social è #FreeSborra.

SCUSATE IL RITARDO, il disco dei Fuckyourclique?

I Fuckyourclique sono un collettivo musicale italiano nato nel 2018 e attualmente formato da Disa, Kimyo e Pupis. Le loro canzoni, partite da SoundCloud, sono diventate dei veri cult, tanto da portarli a collaborare con numerosi artisti e a riempire centinaia di live.

Nel 2024 il collettivo ha pubblicato il brano La canzone della sb*rra, presentato per la prima volta dal vivo a Roma e uscito ufficialmente il 29 luglio. Il brano ha rapidamente raggiunto i 5 milioni di ascolti, diventando virale su TikTok e attirando l’attenzione di ADA/Warner, che ha poi firmato il gruppo.

Insomma, che piaccia o meno, i FuckYourClique hanno messo in atto una campagna di promozione fai-da-te assolutamente efficace. Il loro nuovo album Scusate il ritardo”, uscito pochi giorni fa, sta già facendo il pieno di ascolti, con il vinile andato sold out nello store ufficiale di Warner Music.

Che si tratti di una protesta genuina o di una geniale trovata di marketing, una cosa è certa: la loro assenza da Sanremo sta facendo molto più rumore della loro eventuale presenza.