Fedez e il possibile spoiler sul duetto di Sanremo 2025: ecco chi sono i Fuckyourclique e il loro nuovo album

Fedez con i Fuckyourclique, sarà il duetto a sorpresa a Sanremo 2025?

Negli ultimi giorni, dai social è trapelata una possibile anticipazione legata alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, e come spesso accaduto in passato, il protagonista sarebbe Fedez. Il rapper, già noto per la sua “predisposizione agli spoiler”, avrebbe rivelato il nome del collettivo con cui duetterà: i Fuckyourclique, violando così il regolamento del Festival.

Il duetto potrebbe coincidere con il lancio del nuovo progetto discografico del collettivo, in uscita il 31 gennaio 2025.

Chi sono i Fuckyourclique, possibile duetto a sanremo con fedez?

I Fuckyourclique sono un collettivo musicale italiano nato nel 2018, attualmente composto da Disa, Kimyo e Pupis. Dopo le prime pubblicazioni su SoundCloud, sono diventati un punto di riferimento nella scena underground, organizzando il Fuckyourparty, un festival musicale che ha ospitato artisti come FSK, Rosa Chemical, Psicologi e molti altri.

Negli anni, hanno lavorato dietro le quinte, collaborando con artisti emergenti e producendo tracce che sono diventate virali, come il remix di Say So di Doja Cat, realizzato con Spender, Lil Kaneki e Zyrtck, La canzone della sb*rra (2022), che ha raggiunto oltre 5 milioni di ascolti su Spotify e NAMELESS, pubblicato in occasione della loro partecipazione al Nameless Music Festival 2023.

Il nuovo album: Scusate il ritardo

A pochi giorni dal Festival, il 31 gennaio 2025, i Fuckyourclique lanceranno il loro nuovo album Scusate il ritardo, prodotto in collaborazione con ADA/Warner. Il disco, disponibile anche in versione CD autografata, contiene 16 tracce che promettono di consolidare il loro stile provocatorio e innovativo.

Questa la tracklist ufficiale:

IL POTERE ROCK IN ROMA SCUSATE IL RITARDO NAMELESS SUCA LA VITTIMA NGMI LA CANZONE DELLA SB*RRA SB*RRA 2 SLIME POETRY VAI A GIOCARE CON I FIGLI DEI VICINI MI PIACE STO COSÌ FAMILY THERAPY ESTATE DI MERDA A NUDO

L’album sarà un mix di vecchi successi, come Rock In Roma e La canzone della sb*rra, e nuovi inediti come Scusate il ritardo e Il Potere.

Se confermato, il duetto con Fedez rappresenterebbe un’importante vetrina per i Fuckyourclique, collettivo già noto nella scena underground ma ora pronto a conquistare il grande pubblico. Non resta che attendere per scoprire se l’annuncio ufficiale confermerà questo possibile spoiler.