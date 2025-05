Buon compleanno Tananai: alcune delle frasi più belle delle sue canzoni

Buon compleanno a Tananai, che oggi compie 30 anni. 10 frasi delle sue canzoni per omaggiarlo.

All’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, Tananai è nato a Milano l’8 maggio 1995 e si affaccia nel mondo musicale da giovanissimo con lo pseudonimo Not For Us, con il quale produceva e pubblicava principalmente musica elettronica. Solo in un secondo momento, nel 2018, il giovane artista diventa Tananai e si avvicina alla musica pop.

Discograficamente, il cantautore è reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album CalmoCobra, uscito ad ottobre 2024, e dall’ultimo singolo Alibi, estratto lo scorso marzo.

Oggi celebriamo uno degli artisti che negli ultimi anni è riuscito a cucirsi un importante spazio nell’ambiente musicale italiano.

TANANAI: CERTIFICAZIONI E PREMI

Ad oggi, in era FIMI, Tananai conta 32 dischi di platino tra album, singoli, cover e collaborazioni e 5 dischi d’oro.

Nei suoi dieci anni di carriera, Tananai ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2022 con Sesso occasionale – dopo essersi classificato secondo con Esagerata a Sanremo Giovani 2021 – e nel 2023 con Tango, brano che attualmente conta sei dischi di platino.

Nel giro di un anno, Tananai è riuscito a scalare la classifica di Sanremo: dal venticinquesimo e ultimo posto del 2022, ha conquistato il quinto posto nel 2023.

2022 – RTL 102.5 Power Hits Estate , Vincitore assoluto e Premio FIMI per La dolce vita

, Vincitore assoluto e Premio FIMI per 2023 – Forbes , inserito tra gli under 30 italiani di maggiore impatto nel futuro nella categoria “Musica”

, inserito tra gli under 30 italiani di maggiore impatto nel futuro nella categoria “Musica” 2024 – RTL 102.5 Power Hits Estate , Vincitore assoluto per Storie brevi

, Vincitore assoluto per 2024 – Telegatto, premio alla canzone dell’estate per Storie brevi

Clicca su “CONTINUA” per riscoprire alcune frasi delle canzoni più famose di Tananai nel giorno del suo compleanno.