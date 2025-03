Tananai lancia a sorpresa “Alibi”, colonna sonora del film “L’Amore in Teoria”

Tananai: testo e significato di Alibi, colonna sonora del film L’amore in teoria.

Tananai torna a sorpresa con un nuovo brano intitolato Alibi, annunciato via Instagram con un messaggio che svela il significato dietro la canzone:

«Avevo pensato che se in amore devi trovare degli alibi allora forse non lo è. Quindi è nata “Alibi”».

Il pezzo è stato scelto come colonna sonora del film L’Amore in Teoria, commedia italiana diretta da Luca Lucini, in uscita il 24 aprile 2025.

tananai – Alibi – testo e significato

Il nuovo singolo di Tananai affronta con ironia e consapevolezza il tema della fine di una relazione, soprattutto quando questa viene mantenuta per apparenze o abitudine. Come suggerisce lo stesso artista, l’amore non dovrebbe avere bisogno di giustificazioni o, appunto, “alibi”. Se inizia ad averne, allora è forse il segnale che qualcosa è finito. Un messaggio semplice e diretto, raccontato con la freschezza tipica del cantautore milanese.

Il brano accompagna così il film L’Amore in Teoria, pellicola che esplora con leggerezza e humor il complesso mondo delle relazioni contemporanee. Diretto da Luca Lucini, vede protagonisti giovani attori come Nicolas Maupas, Martina Gatti e Caterina De Angelis, affiancati da interpreti più esperti come Francesco Colella e Francesco Salvi. Il film, prodotto da Indiana Production, verrà distribuito da Vision Distribution.

Tananai – Alibi

Che se l’avessimo saputo prima

che noi insieme non c’entriamo niente

tu bionda come una birra alla spina

io nero come certe notti fredde

fossi in te

stasera non verrei a cena

nessuno sa che è già finita

ma tutti la mia doppia vita

Ti immagini

sapere un cuore rotto aprono le indagini

Mi arresterebbero, io non ho alibi



(Testo completo disponibile prossimamente)