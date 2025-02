Tananai nell’Assemblea Generale dell’ONU: il suo messaggio ai giovani

TANANAI ospite al GLOBAL CITIZENS MODEL UNITED NATIONS 2025 con un discorso ai giovani del futuro nell’aula dell’ONU a New York.

“Ora che non ci sono più scuse, cosa creerete?”

Giovedì 27 febbraio Tananai è stato ospite di United Network Europa al Global Citizens Model United Nations 2025, un evento che riunisce oltre 2500 giovani da tutto il mondo per confrontarsi sulle grandi sfide globali.

Il cantautore a concludere la cerimonia di apertura, tenutasi nell’iconica Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, Tananai ha parlato del rapporto tra tecnologia, giovani e opportunità. Con un discorso ispirazionale, ha invitato i ragazzi a sfruttare gli strumenti a loro disposizione per costruire qualcosa di significativo.

IL DISCORSO DI TANANAI AL MODEL UNITED NATIONS dell’onu

L’era dell’intenzione: basta scuse

“Viviamo in un’epoca in cui non ci sono più scuse. Gli strumenti, l’accesso, le possibilità: tutto è a portata di mano. Eppure, la confusione cresce. Il mondo si muove più velocemente che mai e continuerà ad accelerare. Come possiamo tenere il passo senza perderci?

La risposta non sta nel fare di più, nel lavorare di più o nel bruciare tutte le energie per inseguire un obiettivo lontano. La risposta è la chiarezza. La pace non è una destinazione, è un punto di partenza. Spesso trattiamo successo e felicità come qualcosa che raggiungeremo un giorno, dopo sacrifici e battaglie, ma questo è un errore.

Nessun grande atleta aspetta di essere in perfetta forma per iniziare ad allenarsi: inizia così com’è, sapendo che il primo passo è già il segreto della sua crescita. Non diventiamo ciò che vogliamo essere inseguendolo. Possiamo iniziare da lì.”

Accettare la propria ombra

“Pensiamo alle parti di noi che cerchiamo di ignorare: i dubbi, le paure, i fallimenti. Peter Pan cercava di inseguire la sua ombra e Wendy doveva ricucirla. Da bambini non ci facciamo caso, ma da adulti lo capiamo.

Troppi di noi scappano ancora dalla propria ombra, cercando di adattarsi alle aspettative del mondo. Ma la vera crescita non nasce dal fingere di essere perfetti: nasce dall’accettazione di ogni parte di noi.”

La vita non è una battaglia tra opposti

“Ci viene detto che dobbiamo scegliere tra successo o fallimento, giusto o sbagliato, forza o debolezza. Ma la realtà è energia, non una lotta tra estremi.

Pensate a una batteria: ha bisogno sia di un polo positivo che di uno negativo per generare energia. Lo stesso vale per noi. I dubbi e le difficoltà non sono segni di fallimento, ma spinte che ci aiutano ad andare avanti.

Forse non siamo destinati a essere una cosa o l’altra. Forse siamo la carica che scorre tra i due poli.

E questo vale per tutto:

– Non è *noi contro di loro*. La vera battaglia è *noi contro noi stessi*.

– Il successo non è una meta, è un punto di partenza.

– Un’idea nata in un’ora può essere potente quanto una sviluppata in anni.

Abbiamo qualcosa di inestimabile: *l’urgenza dell’adesso*. Non siamo più limitati dagli strumenti, dalle risorse o dall’accesso. L’unico vero limite è sapere cosa vogliamo davvero.

Vivremo in un mondo sempre meno incentrato sull’uomo e più sull’intelligenza artificiale, e ora più che mai, non possiamo essere definiti dai soldi che guadagniamo o dal successo che otteniamo. Dobbiamo conoscere chi siamo davvero.

Quindi vi lascio con questa domanda: *ora che non ci sono più scuse, cosa creerete?”

IL RITORNO SUL PALCO: IL TOUR EUROPEO E I FESTIVAL ESTIVI

Dopo l’esperienza a New York, Tananai è pronto a tornare sul palco. Ad aprile partirà il “CALMOCOBRA – EUROPEAN TOUR”, che lo porterà nei club di Zurigo, Londra, Barcellona, Amsterdam, Bruxelles e Parigi.

Durante l’estate 2025, l’artista sarà protagonista nei principali festival italiani con “CALMOCOBRA LIVE”, che lo vedrà esibirsi a Roma, Trento, Ferrara, Palermo, Milano e molte altre città, per concludere con una data speciale alla Reggia di Caserta.

CALMOCOBRA – EUROPEAN TOUR 2025

Giovedì 3 aprile – Zurigo, Volkshaus

– Bruxelles, Vk Concerts Lunedì 28 aprile – Parigi, La Machine Du Moulin Rouge

CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025

Giovedì 19 giugno – ROMA – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

– MILANO – Milano Summer Festival, Ippodromo SNAI San Siro Sabato 13 settembre – CASERTA – Reggia di Caserta, Un’Estate Da Belvedere