Il duetto dei sogni è realtà… arriva per l’estate 2024, “Storie brevi”, il singolo di Annalisa e Tananai

Annalisa e Tananai Storie brevi è il titolo del singolo in uscita il 5 giugno.

Nel panorama pop italiano attuale ci sono due artisti che sti stanno dimostrando da più di un anno a questa parte delle autentiche certezze: Annalisa e Tananai, due nomi di spicco che sono pronti a sconvolgere l’estate 2024 con un singolo in coppia.

Da ormai due anni, ovvero da quando nel settembre del 2022 usciva il singolo Bellissima, Annalisa ha messo a segno un colpo dietro l’altro tra brani di successo come Mon amour ed Euforia, un terzo posto al Festival di Sanremo con Sinceramente, un tour nei palasport e una montagna di certificazioni platino e oro che le hanno permesso di diventare l’artista donna più certificata in era FIMI (dal 2009 ad oggi).

Per capire meglio i numeri di questa costante ascesa contate basta pensare che nel 2018 Nali, come la chiamano i fan, certificava circa 555.000 copie. Oggi sono oltre 3.800.000.

D’altro canto la carriera di Tananai è sicuramente più breve (ha iniziato nel 2019 trovando il grande successo nel 2022) ma talento, simpatia e alcune canzoni, sia up tempo (Baby Goddamn e Sesso occasionale) che ballad (Abissale e Tango), lo hanno reso una certezza dell’attuale panorama pop/cantautorale italiano con oltre 2.550.000 copie certificate dalla FIMI tra cui un doppio disco di platino per l’album Rave/Eclissi.

ANNALISA e TANANAI IL DUETTO DELL’ESTATE 2024

Mentre Annalisa continua a godersi successi allargando le collaborazioni al mondo dell’urban (è presente nei nuovi dischi di Capo Plaza e Tedua), Tananai è presente tra i brani più trasmessi in radio con Veleno in attesa che, in autunno, esca per Capitol Records/Universal, il suo nuovo album.

Prima però è tempo di estate e di un nuovo singolo e così i due artisti, accomunati dal lavoro comune con la Eclectic Music di Stefano Clessi, sono pronti a lanciare un singolo in coppia.

Qualche settimana fa il cantautore è stato ospite in uno dei live di Annalisa per duettare insieme sulle note di Tango. Durante quella serata ha lanciato una proposta, “sarebbe bello fare qualcosa insieme…“, una proposta entrambi gli artisti hanno postato sui social in questi giorni… per poi dare l’annuncio poche ore fa… il 5 giugno uscirà su tutte le piattaforme digitali e in radio Storie brevi.