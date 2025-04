Buon compleanno Giorgia: alcune delle frasi più belle delle sue canzoni

Buon compleanno a Giorgia, che oggi compie 54 anni. 10 frasi delle sue canzoni per omaggiarla.

All’anagrafe Giorgia Todrani, Giorgia è nata a Roma il 26 aprile 1971 ed è considerata una delle più grandi interpreti e voci della musica italiana. Nel corso della sua lunga, intensa e importante carriera, Giorgia è riuscita a diventare un punto di riferimento per numerose generazioni.

Oggi celebriamo una delle voci italiane più belle di sempre con dieci frasi tratte dalle sue canzoni che, da più di trent’anni, accompagnano le nostre giornate.

GIORGIA: CERTIFICAZIONI E PREMI

Ad oggi, in era FIMI, Giorgia conta 25 dischi di platino tra album, singoli, compilation e collaborazioni e 13 dischi d’oro. In tutta la sua carriera, però, ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo e più 1.7 milioni dopo l’inizio dell’era FIMI nel 2009.

Nella sua carriera trentennale, Giorgia ha partecipato ben sei volte al Festival di Sanremo (1994, 1995, 1996, 2001, 2023, 2025), vincendo nel 1995 con Come saprei, e una volta a Sanremo Giovani nel 1993 dove trionfò con Nasceremo.

1993: vittoria a Sanremo Giovani con Nasceremo

con 1995: vittoria al Festival di Sanremo con Come saprei

con Premio della Critica Mia Martini

Premio Radio/Tv

Premio Autori

2003: vittoria del Nastro d’Argento – miglior canzone originale con Gocce di memoria

– miglior canzone originale con 2003: Italian Music Award – miglior singolo, miglior arrangiamento per Gocce di memoria

– miglior singolo, miglior arrangiamento per 14 vittorie ai Wind Music Awards

2012: Premio Lunezia – autrice dell’anno per l’album Dietro le apparenze

– autrice dell’anno per l’album 2014: premio MTV History Award – premio alla carriera

– premio alla carriera 2017: Musicultura – premio UniMarche alla carriera

2025: premio RTL 102.5 per il brano – La cura per me – più radiofonico della 75° edizione del Festival di Sanremo

