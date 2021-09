Boss Doms per il suo nuovo singolo, “Sesso & Soldi” chiama Taxi B

Boss Doms Sesso & Soldi è il nuovo singolo in duetto con Taxi B.

Il dj/producer romano, classe 1988 reduce dalla partecipazione, al fianco dell’amico Achille Lauro, alla seconda edizione di Celebrity Hunted su Amazon Prime, è pronto a rilasciare nuova musica.

La carriera solista di Boss Doms è partita nell’estate del 2020 con il singolo I Want More, accompagnato da una serie di remix in collaborazione con artisti di fama internazionale come Hosh, Darius Syrossian, Piero Pirupa, Christian Nielsen e Havoc&Lawn.

A seguire è stata la volta del remix di una hit internazionale, Back to My Bed di Elderbrook con Achille Lauro e di Love life di Benny Benassi e Jeremih, con cui ha dato il benvenuto al 2021. Un anno continuano con l’uscita, a febbraio, di Pretty face e di How do you feel con Piero Pirupa a giugno.

Boss Doms Sesso & Soldi

Il nuovo singolo è un brano punk-rave dal beat incalzante e incisivo. L’atmosfera da club e l’anima house ed elettronica del pezzo, cifre stilistiche delle produzioni di Boss Doms, si amalgamano perfettamente al testo crudo e tagliente dell’artista Taxi B, che affianca l’eclettico producer dando vita a un connubio inaspettato ma estremo.

Il membro del collettivo FSK Satellite, aggiunge ancora più grinta e personalità al pezzo. Il nuovo singolo è pre save qui.