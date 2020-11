Boss Doms, reduce dal successo di I Want More, il suo primo singolo solista, rivisita insieme ad Achille Lauro la hit internazionale Back To My Bed di Elderbrook.

Un remix permeato da avanguardismo e sperimentazione, che ormai sono diventate cifra stilistica di Boss Doms, protagonista nelle scorse settimane di un esclusivo evento streaming alla Terrazza Martini di Milano.

Il singolo di Elderbrook assume una veste dai toni romantici e introspettivi. Tutto parte con una ritmica musicale più lenta e cadenzata, per poi sfociare progressivamente in un tripudio di sonorità dance ed elettroniche, in perfetta sintonia con la versione originale ma connotata, allo stesso tempo, dall’impronta estremamente personale dei due artisti.

Sul raffinato beat costruito da Boss Doms si inseriscono le parole e la voce di Achille Lauro, che regala al pezzo un gusto rebel glam.

BOSS DOMS E ACHILLE LAURO – BACK TO MY BED REMIX

“Per me è stato un onore lavorare ad un brano di un artista del calibro di Elderbrook: uno degli act di musica elettronica più caldi del momento. Ho fatto 15 versioni diverse del remix, alla quindicesima tutti pensavamo che fosse quella giusta ma io non ne ero ancora convinto. Così, mi sono svegliato la mattina dopo, a soli due giorni dalla consegna, e in tempo da record ho chiuso la sedicesima versione, che è proprio quella che sentirete: quella GIUSTA!”

Queste le parole di Boss Doms. Prosegue Achille Lauro.

“Ho creduto nel talento di Boss Doms fin dal primo giorno. È un produttore estremamente eclettico: riflette quello che per me deve essere oggi la musica, ossia un’esperienza artistica ‘no gender’. Credo che nel 2020 la musica non debba più essere ingabbiata in generi: sarà premiata solo l’originalità. Quando l’ho conosciuto eravamo molto piccoli ed Edo suonava e produceva già musica elettronica. Insieme abbiamo condiviso gran parte della nostra vita e tantissimi palchi d’Italia. Conoscendone sogni, ambizione e talento io e il nostro team siamo stati entusiasti del suo ritorno al mondo dell’electro-pop. Siamo tutti al suo fianco per sostenerlo nel suo percorso verso il panorama internazionale. Ha tutte le carte in regola per sfondare.”

Elderbrook è un produttore e cantautore inglese, noto per la nomination ai Grammy come Best Dance Recording per la hit Cola realizzata in collaborazione con Camelphat. A fine settembre ha pubblicato l’album di debutto Why Do We Shake In Cold di cui Beck To My Bed è la focus track.