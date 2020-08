Mentre Achille Lauro conquista la vetta della classifiche Fimi di album e vinili con 1990 (ne abbiamo parlato Qui), è uscito il remix del nuovo singolo di Boss Doms I Want More.

Il brano, originariamente pubblicato il 3 luglio (Qui il nostro articolo), ha l’ambizioso obiettivo di rendere fruibile da più persone la techno, il genere che da sempre appassiona Boss Doms. I Want More si può definire come lo scontro tra il mondo del pop e la cultura della musica underground. Qui i due universi apparentemente paralleli si fondono e si amalgamano in maniera naturale, creando uno stile originale.

BOSS DOMS I WANT MORE HOSH REMIX

La fusione di stili che caratterizza il pezzo originale, è ulteriormente arricchita di spunti grazie a un remix ricco di nomi di primo piano della scena internazionale.

HOSH, nome d’arte di Holger Behn, è un Dj tedesco originario di Amburgo, che fa parte dell’etichetta discografica Diynamic. E’ il fondatore dell’impronta di fryhide (detto anche Freiheit), un genere musicale originale ricco di contaminazioni. Tra produzioni e remix in oltre 15 anni di carriera ha ottenuto riscontri crescenti anche al di fuori della Germania. La sua hit più recente è Midnight (Hanging Tree).

Grazie a questo remix I Want More viene vestito di nuovi ritmi tribali, synth acidi e linee di basso.

Non è, però, l’unica novità. Boss Doms rilascerà un remix a settimana. L’obiettivo è quello di dare ogni volta una nuova vita al brano, portandolo idealmente in luoghi immaginari in cui regna la creatività.