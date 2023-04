Blanco svela la tracklist del nuovo album, “Innamorato”, tramite nuovi scatti fotografici

Blanco nuovo album tracklist. Esce venerdì 14 aprile per Island Records uno degli album più attesi di questo 2023. Si tratta di Innamorato, secondo disco del fenomeno musicale più travolgente esploso negli ultimi anni.

È uso dire che il secondo album per un artista è sempre il più difficile ed è sicuramente una grande verità. Riccardo Fabbriconi in arte Blanco, vent’anni appena compiuti, nel corso di due anni ha collezionato successi live e discograficici.

Si parla di 54 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Di un primo album, Blu celeste, certificato con ben sei dischi di platino per le oltre 300.000 copie vendute, di un tour tutto esaurito e della vittoria al Festival di Sanremo in attesa del ritorno live con due concerti negli stadi, a Milano (San Siro) e a Roma (Olimpico).

Con questi numeri è facile capire quanto l’aspettativa su questo nuovo disco sia alta. Soprattutto dopo l’episodio, a nostro avviso anche sin troppo “drammatizzato”, al Festival.

Blanco nuovo album tracklist di Innamorato

Il primo colpaccio con il nuovo disco Blanco lo ha già messo a segno è annunciato. Si tratta del brano Un briciolo di allegria che lo vedrà duettare addirittura con “Nostra Signora della Canzone Italiana”, il sogno di ogni artista… Mina.

La canzone sarà contenuta sia nell’album di Blanco che in quello della Tigre di Cremona in uscita il 21 aprile. All’interno del disco troverà spazio ovviamente anche il singolo lanciato a febbraio e già certificato con il disco di platino, L’isola delle rose mentre al momento non è certo se nel disco ci sarà, come avvenuto per il primo album, anche un brano intitolato come il progetto e quindi Innamorato.

In questi giorni Blanco sta pubblicando su Instagram nuovi scatti e ad ognuno di essi sta abbinando una parola o una frase andando a svelare la tracklist nel disco. Vi riportiamo i titoli già svelati qui in basso e andremo ad aggiornali giorno per giorno.