Blanco, l’anima tormentata della musica italiana torna con “Innamorato”

Blanco Innamorato testi e tracklist del secondo album del giovane cantautore, fuori dal 14 aprile 2022 in cd, vinili, vinile autografato e in digitale per Island Records – Universal Music Italia.

Un disco composto da 12 canzoni tra cui un duetto con la voce eterna della musica italiana, Mina, nel brano Un briciolo di allegria, nuovo singolo lanciato nelle radio in contemporanea con il disco. Un brano che è un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo.

Blanco ne parla così:

“Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso”.

Blanco in Innamorato si spoglia, ancora una volta, di ogni sovrastruttura e sceglie di raccontarsi con l’autenticità e la trasparenza che lo hanno sempre contraddistinto, dipingendo

un ritratto disarmante del suo mondo.

Esiste una linea continua che lega la complessa emotività di BLANCO alle sue canzoni, 12 pagine di un diario in cui l’artista plasma ed affronta nuove esperienze, cambiamenti e scoperte.

Lo fa attraverso il filtro della sua generazione, con una visione estremamente saturata su ciò che lo circonda e vivendo con carnalità ogni sensazione.

L’amore cantato nel disco è un concetto ampio: è insieme l’amore passionale, esplorato nelle sue diverse fasi, il legame con la propria famiglia, la devozione all’arte e alla musica, lo stupore e l’incredulità verso le cose più semplici, immortalando in ogni traccia un frammento del suo vissuto, presente e passato.

Continua il sodalizio con MICHELANGELO che ha curato le produzioni del disco, con beat e strumentali che spaziano tra universi sonori differenti: dall’elettronica più scura al mondo del funk fino all’utilizzo di synth e sonorità che si rivolgono agli anni ’80, sottolineando la versatilità stilistica del cantautore.

La cover del nuovo album è stata realizzata da uno scatto di Chilldays nel deserto boliviano Salar de Uyuni (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

L’attesissimo ritorno arriva dopo l’incredibile catena di traguardi raggiunti dall’artista nell’ultimo anno: 55 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 2.7 miliardi di stream sulle piattaforme e un’impronta già profonda nel panorama musicale nazionale.

Blanco ha presentato il suo disco con quattro suggestive “serenate” a sorpresa, che hanno coinvolto le città di Venezia, Firenze, Napoli e Roma. Quattro appuntamenti con il suo

pubblico che hanno visto l’artista performare in acustico alcune delle tracce di Innamorato.

Blanco innamorato testi e tracklist

A seguire la tracklist del disco. Cliccando sui singoli titoli trovate testo e audio delle canzoni (a partire dall’uscita prevista dopo la mezzanotte del 14 aprile).

Queste le 12 canzoni contenute nel disco: