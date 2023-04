Blanco: testo e significato di “Vada come vada”, la traccia che chiude il nuovo album, “Innamorato”

Blanco Vada come vada tormentata testo e significato dell’ultima prima traccia contenuta nel nuovo album del cantautore, Innamorato, fuori per Island Records – Universal Music Italia dal 14 aprile 2023.

In Innamorato Blanco si spoglia, ancora una volta, di ogni sovrastruttura e sceglie di raccontarsi con l’autenticità e la trasparenza che lo hanno sempre contraddistinto, dipingendo

un ritratto disarmante del suo mondo.

Una linea di continuità unisce queste 12 canzoni. Sono infatti 12 pagine di un diario che raccontano di nuove esperienze, di inevitabili cambiamenti e delle conseguenti scoperte.

BLANCO Vada come vada significato del brano

Un acquerello delicato e toccante sin dalle prime note, dove la voce di Blanco è accompagnata da una chitarra arpeggiata e dal mandolino, a ricreare la magia dell’atmosfera estiva ad un tempo romantica e nostalgica.

Un omaggio appassionato ai momenti spensierati e a tratti irrazionali che l’estate regala, alle serate col vento in faccia lungo l’autostrada della vita e a quello che verrà, qualunque cosa accada.

BLANCO vada come vada testo e audio

Vada come vada

la vita è xxx

un viaggio verso casa

su una macchina di merda

voglio capire come mai

sei già pieno di guai

che non risolverai

e lo so, non si può

dire di no alle donne

Ed è come uno strumento che non so suonare

il tuo visto ha un’espressione che non so imitare

anche se poi sbagliata ti fai emozionare

voglio rifarlo per la gioia, gioia

in quei momenti di noia, noia

sopra un motorino in quattro

nessuno con il casco

per sentirsi il vento addosso

l’uno contro l’altro

scriverò una poesia

o un vaffanculo che rimanga nella storia

o sopra un muro

come quel materasso a terra che ha visto tutto

sporco di cenere e di birra

l’abbiam distrutto

Vada coe vada

sono bravo a sbalordire

perché il mio peggio non ha fine

te lo devi subire

e dovrei cambiare atteggiamento

e lo so che dovrei essere meno stronzo

ma è xxxx

xxxx la poma di benzina

mi fa bene, mi fa male

non lo so, cosa penso

Ed è come uno strumento che non so suonare

il tuo visto ha un’espressione che non so imitare

anche se poi sbagliata ti fai emozionare

voglio rifarlo per la gioia, gioia

in quei momenti di noia, noia

sopra un motorino in quattro

nessuno con il casco

per sentirsi il vento addosso

l’uno contro l’altro

scriverò una poesia

o un vaffanculo che rimanga nella storia

o sopra un muro

come quel materasso a terra che ha visto tutto

sporco di cenere e di birra

l’abbiam distrutto

E basta chiacchierare un po’

di cose che non so

con quattro o cinque amici

il segreto per essere felici

na na na na na na

na na na na na na

na na na na na na