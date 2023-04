Blanco: ecco dove è stata scatta la foto di copertina della splendida copertina di “Innamorato”

Il 14 aprile, ormai è noto, esce l’attesissimo nuovo album di Blanco, Innamorato, progetto che tra l’altro vanta un cover bellissima. Il cantautore ventenne sta per trasferirsi nella nuova casa e questo è stato spunto per una riflessione su quanto la sua vita è cambiata da quando incideva le canzoni nella casa dei suoi genitori prima di andare a lavorare in pizzeria.

Queste le parole postate da Blanco:

“Qualche giorno fa sono tornato a casa dei miei genitori nella cantina dove ho scritto tutto blu celeste e ho pensato cazzo è assurdo cantavo fino alle 4/5 di mattina o a volte chiudevo i ritornelli delle canzoni prima di andare a lavorare in pizzeria come cambiano le cose…Quando guardo indietro il passato… quando pensavo che fosse tutto una merda in realtà stavo vivendo qualcosa di magico e di ispirazione.

Ora c’è questo nuovo disco innamorato e ieri verso notte quando sono passato per la casa nuova, era vuota ed ero solo e mi sono messo a canticchiare ho rivissuto la stessa magia di quello scantinato.

Vada come vada”

Nel video Blanchito canta un pezzo del brano che dà il titolo al nuovo disco, Innamorato.

Parlavamo anche della copertina. Dopo quella di Blu celeste che vede l’artista nudo immerso sott’acqua c’è ancora natura nella cover di questo secondo album. Questa volta cielo e terra si uniscono dando vita quasi ad un quadro. E il posto in copertina esiste realmente…

Blanco Innamorato, la copertina

Dicevamo che la copertina del disco vede Blanco in piedi al centro vestito solo con slip bianchi, caratteristica che lo contraddistingue sin da Notti in bianco.

A colpire è sicuramente la location che lo circonda, un posto meraviglioso in cui suolo su cui si erge il cantautore si va ad unire in maniera perfetta con cielo e nuvole. In molti potrebbero pensare ad una copertina realizzata graficamente con il computer e invece no, il luogo in cui Blanco è ritratto, esiste realmente.

La foto, realizzata da Chilldays, ritrae infatti il deserto di Salar De Uyuni in Bolivia. Un deserto, formatosi all’evaporazione di un lago salato, una pianura di sale grande 10.500 chilometri.